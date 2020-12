18.12.2020 14:12 Uhr

Kanarische Inseln sind wieder Corona-Risikogebiet

Das Robert Koch-Institut hat die Kanarischen Inseln zum Corona-Risikogebiet erklärt. Das gilt ab Sonntag für Reiserückkehrer.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Liste der ausgewiesenen Corona-Risikogebiete aktualisiert. Auch Spanien inklusive der Kanarischen Inseln finden sich nun einmal mehr darauf wieder. Was das für Urlauber bedeutet? Ab Sonntag (20. Dezember) müssen sich Reiserückkehrer nach ihrer Ankunft in Deutschland in zehntägige Quarantäne begeben.

Die Kanarischen Inseln gehörten bis dato zu den wenigen Urlaubsorten im europäischen Ausland ohne Reisewarnung. Die spanische Inselgruppe galt seit Ende Oktober als risikofrei. Steigende Infektionszahlen, allen voran auf Teneriffa, bedingen nun jedoch die erneute Ausrufung als Risikogebiet. Auch das britische Überseegebiet Bermuda, die Region Varsinais-Suomi in Finnland, die Region Pärnu in Estland sowie das gesamte Land Uruguay wurden vom RKI jüngst zu Risikogebieten erklärt.

(cos/spot)