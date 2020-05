Kanye West: Absurde Regeln für seine Bodyguards

Kanye West soll es seinen ehemaligen Leibwächtern wohl nicht einfach gemacht haben. Das behauptet zumindest sein ehemaliger Bodyguard Steve Stanulis.

Der musste nämlich immer zehn Schritte hinter dem Rapper laufen, was seinen Job deutlich erschwerte. Im „Hollywood Raw“-Podcast hat sich Stanulis an die Zeit erinnert: „Er hatte einige absurde Regeln… Er wollte, dass man 10 Schritte hinter ihm lief, mitten in der Stadt. Wenn da nun jemand vorgehabt hätte, ihm etwas anzutun, wäre dies zu der Zeit, in der ich bei ihm war, um es zu verhindern, längst geschehen.“

Ein Zufall?

Doch nicht nur Kanyes absurde Vorstellungen von Sicherheit haben ihm Sorgen bereitet, so der Leibwächter. Auch die vielen Paparazzi haben ihm zu schaffen gemacht.

„Zu allererst: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Paparazzi nicht vorher benachrichtigt wurden. Jedes Mal, wenn Kanye und seine Frau Kim Kardashian das Haus verlassen haben, wussten das die Leute scheinbar. Da hat definitiv jemand vorher Bescheid gesagt. Das ist jedenfalls meine Meinung… ich sage nur, dass es immer ein sehr hoher Zufall war, dass wo immer sie auch waren, auch die Paparazzi da waren.“ (Bang/KT)