Kanye West: Azealia Banks spricht schon von Kindern mit ihm!

19.04.2021 16:48 Uhr

Vor wenigen Wochen wurden nun die hartnäckigen Gerüchte um das Ehe-Aus von Kim Kardashian und Kanye West bestätigt. Schon seit Monaten zitierten Magazine angebliche Insider, die berichteten, dass sich das Paar längst auseinandergelebt habe und kaum noch miteinander rede.

Nach insgesamt sieben Jahren Ehe reichte nun vor wenigen Wochen Kim Kardashian die Scheidung ein. Ihr Noch-Ehemann Kanye West, der in den letzten Jahren regelmäßig mit wirren Auftritten und Statements für Schlagzeilen sorgte, hielt sich aber in diesem Fall ungewohnt bedeckt.

Besondere Beziehungswünsche

Am Freitag ließ sich der exzentrische Rapper aber nun zu einem öffentlichen Statement hinreißen. Auch wenn der 43-Jährige dabei nicht allzu sehr ins Detail ging, ließ der dennoch die Welt eine Sache wissen: Bei der Wahl seiner nächsten Flamme sei ihm vor allem eine Sache wichtig: Sie muss sie „dieselbe Sprache“ spricht wie er.

Im Klartext soll das bedeuten, dass Kanye für Kims Nachfolge gerne eine Dame aus der Kreativbranche an seiner Seite hätte. Davon gehen jedenfalls Insider aus. Eine, die diesen Post gelesen hat, ist Skandal-Rapperin Azealia Banks. Sie hat sich scheinbar in dieser Beschreibung wiedererkannt und hält sich für die perfekte Kandidatin.

Sie will ein Kind von ihm

Die ebenfalls exzentrische „212“-Interpretin verkündete nun öffentlich, dass Kanye und sie eigentlich wie für einander gemacht seien. „Ich bin es, Leute“, schrieb sie in ihrem Posting und wurde dann gewohnt deutlich. Azealia will ein Kind von ihm: „Das mächtige schwarze Dämonenwesen, das in meinen Eierstöcken und Kanyes Hoden wartet, ist endlich im Begriff, auf die Welt entfesselt zu werden. Ihr kommt alle in den Knast.“

Die Sache hat nur einen Haken: Die beiden waren noch nicht einmal auf einem Date und die Rapperin teilt schon jetzt öffentlich ihre Familienpläne mit dem aktuell noch Verheirateten. Zudem beleidigte die 29-jährige Kanye immer wieder über die sozialen Netzwerke und unterstellte ihm sogar sie bestohlen zu haben. Konkret gehe es um Idee und Design des „Yeezy Survival Kit“.

Kim Kardashian war eifersüchtig auf sie?

„Ich kam mit dieser Idee für ein Katastrophen-Kit“, behauptete Banks vor drei Jahren bei Instagram. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nur die hinterhältige Art von Kanye ist, zu versuchen, meine Idee zu stehlen und mich außen vor zu lassen.“

Das war aber bei Weitem nicht das Einzige, dass die streitlustige Rapperin über ihren aktuellen Schwarm zu sagen hatte. Im selben Posting behauptete sie nämlich, dass Kanye ihr einige pikante Details über Kim verraten habe und diese eifersüchtig geworden wäre, als sie ihren Mann mit Azealia gesehen habe. Banks sei sich sicher, dass es Kims Schuld ist, dass Kanye die sie seither „ghoste“, so ihre Theorie.

Sie kochte ihre tote Katze!

Kanye hat sich bisher noch nicht öffentlich zu den Dating-Avancen von Azealia geäußert. Möglicherweise ist er auch von den letzten Schlagzeilen von ihr eingeschüchtert, denn erst vor wenigen Wochen verlobte sich die Skandal-Rapperin, um die Verlobung bereits nach nur einer Woche wieder zu annullieren.

Außerdem löste Banks erst kürzlich einen massiven Shitstorm aus, als sie sich dabei filmte, wie sie ihre tote Katze aus dem Garten ausgrub und kochte. (DA)