Kanye West entschuldigt sich bei Kim Kardashian

Sonntag, 26. Juli 2020 09:40 Uhr

Nach seinen endlosen Twitter-Tiraden entschuldigte sich der Rapper Kanye West jetzt öffentlich bei seiner Ehefrau Kim Kardashian für sein Verhalten.

Seit inzwischen drei Wochen schaut die Welt wie gebannt auf Kanye West (43). Vor über 20 Tage, am 4. Juli, verkündete der Musiker, dass er bei den diesjährigen Wahlen im November als Präsidentschaftskandidat antreten wird.

Eine totale Schnapsidee. Sein Interview mit dem Magazin „Forbes“ zu seinen politischen Standpunkten und seine erste Wahlkampfveranstaltung bewiesen auf schmerzhafte Weise, wie unqualifiziert und unvorbereitet der 21-fache Grammy-Gewinner in den Wahlkampf startet.

Schnell wurden Stimmen laut, die vermuteten, dass Kanye West erneut eine manische Phase durchlebt, bedingt durch seine bipolare Persönlichkeitsstörung. Die Hasstiraden gegen seine Familie auf Twitter unterstützten diesen Eindruck. Kanye West deutete mit seinen Tweets an, dass Kim Kardashian (39) ihn mit Meek Mill (33) betrogen hätte und nannte seine Schwiegermutter Kris Jenner (64) eine Rassistin.

Langsam scheint der Rapper wieder zu Verstand zu kommen. Heute entschuldigte er sich ebenfalls via Twitter bei einer Partnerin. Er schrieb:

„Ich möchte mich bei meiner Frau Kim dafür entschuldigen, dass ich mit einem solch privaten Thema an die Öffentlichkeit gegangen bin. Ich habe ihr nicht den Rücken freigehalten, wie sie es stets für mich getan hat. Kim, ich will sagen, dass ich weiß, dass ich dir wehtue. Bitte vergib mir. Danke, dass du immer für mich da bist.“

