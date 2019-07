Kanye West gründet jetzt tatsächlich seine eigene Kirche.

Freitag, 5. Juli 2019 12:22 Uhr

Kanye West gründet seine eigene Kirche. Der ‚Bound 2‘-Rapper will unbedingt seine eigene religiöse Organisation gründen. Dazu gibt er bereits wöchentliche Konzerte, die er ‚Sunday Service‘, zu deutsch in etwa ‚Sonntagsmesse‘, getauft hat.

Um einen Ort hat sich West offenbar auch bereits gekümmert, denn Berichten zufolge kaufte der Musiker ein großes Stück Land in der Nähe seines Anwesens in Los Angeles. Dort sollen seine Anhänger auch übernachten können, um sich intensiv mit dem neuen Glauben zu beschäftigen.

„Alle wollen mich umbringen. Ich traue niemandem mehr“

Ein Insider verriet der Zeitung ‚The Sun‘: „Kanye will eine Kirche entwickeln, die einen neuen Weg aufzeigt, seinen Glauben zu feiern. Er bringt Religion ins 21. Jahrhundert. Sein Glaube ist unglaublich wichtig für ihn und er glaubt, dass das die beste Methode ist, junge Leute einzubinden.“ Sein Glaube hilft Kanye auch dabei, mit seinen psychischen Erkrankungen umzugehen, die vor einiger Zeit bei ihm diagnostiziert wurden.

Quelle: instagram.com

Der 41-Jährige fand heraus, dass er manisch-depressiv ist – eine Krankheit, wegen der er zwischenzeitlich auch davon ausging, dass man ihn umbringen wolle. In der Netflix-Talkshow von David Letterman sprach er vor kurzem über seine dunklen Schübe: „Für mich sind dann [in so einer Phase] alle Leute um mich herum Schauspieler, die sich gegen mich verschworen haben. Ich bin überzeugt, die Regierung implantiert Chips in deinen Kopf. Ich bin überzeugt, dass man mich filmt und überwacht. Ich rede mir dann ein, dass alle mich umbringen wollen. Ich traue niemandem mehr.“