Stars Kanye West hat Beef mit dem ‚Kardashian-Mob‘

Kanye West - In Los Angeles - March 21, 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.03.2025, 11:00 Uhr

Der Rapper attackiert seine Ex-Frau Kim Kardashian und deren Familie öffentlich auf X.

Kanye West greift den ‚Kardashian-Mob‘ in einem Wutausbruch in den sozialen Medien an.

Der ‚Stronger‘-Rapper hat vier Kinder mit seiner Ex-Frau Kim Kardashian. Nun beschuldigt er die Reality-TV-Darstellerin und deren Familie, ihm den Zugang zu seinen Kindern zu verwehren und ihm die Möglichkeit zu nehmen, wichtige Entscheidungen über deren Erziehung zu treffen. Dabei zog er sogar Vergleiche mit einem Gefängnisaufenthalt.

In einer Reihe von Posts auf X – früher Twitter – schrieb Kanye: „Ja, ich habe Beef mit Leuten, die mein Konto eingefroren haben, mir meine Kinder wegnahmen und versucht haben, mich ins Gefängnis zu bringen.“ Der Musiker fügte hinzu: „Ich will meine Kinder nicht einfach nur ’sehen‘. Ich muss sie erziehen. Ich muss mitbestimmen, welche Schule sie besuchen, wer ihre Freunde sind und in wessen Haus sie übernachten, ob meine Töchter Lippenstift und Parfüm tragen.“

Der 47-Jährige ging noch einen Schritt weiter und klagte: „All diese Rechte wurden mir vom Kardashian-Mob, Hulu und Disney genommen, und die größte Agenda ist, die selektiv gezüchteten schwarzen Kinder als Plattformen zu nutzen, um Schwarze zu beeinflussen. Meine Kinder zu ’sehen‘ ist wie Besuch.“ Der Musiker wetterte: „Es ist, als wäre ich im Gefängnis und ’sehe‘ meine Kinder. Es ist mir egal, ob ich lebe oder sterbe oder ob ich im Gefängnis oder frei bin…“

Kim und Kanye waren von 2014 bis 2022 verheiratet und sind die Eltern von North (11), Saint (9), Chicago (6) und Psalm (5). Kürzlich hatte der Rapper seiner Ex-Frau mit „Krieg“ gedroht, nachdem sie offenbar dagegen war, dass Norths Stimme auf ‚Lonely Roads Still Go To Sunshine‘ zu hören ist. Der Song ist eine Kollaboration von Kanye mit dem inhaftierten Rapper Sean ‚Diddy‘ Combs, der derzeit auf seine Gerichtsverhandlung wartet, in der unter anderem Anklagen wegen Menschenhandels erhoben werden.