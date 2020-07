Kanye West: „Ich mache mir Sorgen um die Welt“

31.07.2020 20:13 Uhr

Kanye West spricht bei Twitter über seinen tränenreichen Wahlkampf-Auftritt. Nicht er sei das Problem, sondern die Gesellschaft.

Fünf Tage lang hat US-Rapper Kanye West (43, „Stronger“) in den sozialen Netzwerken nichts von sich hören lassen. Sein abgeschotteter Aufenthalt auf der Familienranch in Wyoming, seine angeblichen Eheprobleme mit Kim Kardashian (39) sowie sein Tränenausbruch während des Auftakts seiner Wahlkampfkampagne wurden dennoch weiter diskutiert. Nun meldete sich der Musiker erstmals wieder zu Wort – mit einem unterschwelligen Appell.

Was dem 43-Jährigen offenbar auf dem Herzen liegt, ist der Umgang mit seinem emotionalen Wahlkampf-Auftritt in Charleston. Mitte Juni hatte West öffentlich unter Tränen erklärt, seine Tochter North (7) damals „fast getötet“ zu haben, indem er Ehefrau Kim von einer Abtreibung habe überzeugen wollen.

Jetzt schrieb der Musiker bei Twitter: „Ich weinte bei dem Gedanken, mein Erstgeborenes abzutreiben, und alle waren so besorgt um mich.“ Stattdessen sei es der Rapper selbst, der sich Sorgen mache, und zwar „um die Welt, die meint, dass man bei diesem Thema nicht weinen sollte“. Weiter machte er seinen Followern klar, dass es ihm „durchaus gut“ gehe.

I cried at the thought of aborting my first born and everyone was so concerned about me… I’m concerned for the world that feels you shouldn’t cry about this subject.

— ye (@kanyewest) July 31, 2020