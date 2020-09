05.09.2020 16:30 Uhr

Kanye West investiert rund 7 Millionen Dollar in seinen Wahlkampf

Kanye West hat für seine Präsidentschaftskampagne rund sieben Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Einen Großteil der Kosten musste er bisher für seine Abstimmungsrechte in den einzelnen Bundesstaaten aufwenden.

Rapper Kanye West (43, „Stronger“) hat in seine Wahlkampagne um das US-Präsidentenamt ordentlich Geld gepumpt. Bei einer Offenlegung seiner Wahlkampfkosten vor der US-Wahlkommission kam laut „Deadline“ zum Vorschein, dass West rund 6,8 Millionen US-Dollar (5,74 Millionen Euro) der Kampagne zur Verfügung gestellt hat. An Spenden konnte er lediglich 11.000 Dollar sammeln.

In dem Zeitraum von 15. Juli bis 30. August hat West bereits 5,9 Millionen Dollar ausgegeben. Er investierte das Geld in Wahlkampfexperten und Firmen, die dafür sorgen sollten, dass er auf den Wahlzetteln der verschiedenen Bundesstaaten landet. Dies gelang ihm in zehn Staaten, darunter Colorado, Iowa und Minnesota. In Arizona und Virginia scheiterte er bereits mit seinem Vorhaben. Zwei Wochen vor der Wahl muss Kanye West seine Ausgaben erneut offenlegen. Dem Rapper werden bei der kommenden Präsidentschaftswahl (3. November 2020) keine Chancen auf den Sieg ausgerechnet, da er in zu wenigen Bundesstaaten antritt.

West hatte Anfang Juli angekündigt, für das Präsidentenamt kandidieren zu wollen. „Wir müssen jetzt das Versprechen Amerikas erkennen, indem wir Gott vertrauen, unsere Vision vereinen und unsere Zukunft aufbauen. Ich kandidiere als Präsident der Vereinigten Staaten“, hieß es in seiner Erklärung auf Twitter.

(jom/spot)