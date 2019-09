Kanye West isst seinen Ohrenschmalz

Bei Kanye West (42) gab es am vergangenen Sonntag ein ganz spezielles Frühstück. Gesundheitsfanatiker würden sagen, ein Frühstück aus eigener Herstellung und Region – denn der Rapper wurde dabei beobachtet, wie er sein Ohrenschmalz verspeist.

Spätestens seit seiner Hochzeit mit Ober-It-Girl Kim Kardashian (38) sollte Kanye West bewusst sein, dass er eigentlich rein gar nichts unbeobachtet machen kann. Ein Besucher seines Sunday Services am vergangenen Sonntag nahm dem Rapper eher zufällig dabei auf, wie er in einem vermeintlichen unbeobachteten Moment in sein Ohr fasst, nochmals darin herum bohrt und sich dann den Finger samt Ohreninhalt genüsslich in den Mund steckt.

Ob es schmeckt?

Blöd nur, dass der Sonntagsnack auf Video aufgezeichnet wurde und nun auf Twitter landete. Der stolze Urheber des Videos bemerkte vorerst gar nicht, dass es sich beim dem Ohrenschmalz-Gourmet um den berühmten Rapper handelte und schrieb: „Ich habe es gar nicht gemerkt, doch ich habe ein Video von Kanye West, wie er seinen Ohrenschmalz ist.“

Vielleicht sollte Kanye West das nächste mal bei seinem Sunday Service ein Wiener Würstchen in der Tasche haben, falls der kleine Hunger aufkommt. Wäre zumindest weitaus weniger peinlich, sich zwischendurch einen Knacker zu kredenzen.