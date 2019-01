Kanye West ist wieder Trump-Fan

Mittwoch, 2. Januar 2019 22:10 Uhr

Kanye West war am Neujahrstag schwer mit seinem Handy beschäftigt und twitterte in gleich mehreren Tweets darüber, dass er den US-Präsidenten Donald Trump auf ganzer Linie unterstützt.

Der 41 Jahre alte Rapper hat den Präsidenten bereits zu zahlreichen Anlässen getroffen und war ein bekennender Unterstützer desselben – allerdings hatte er sich zuletzt von Trump abgewandt und behauptet, er sei ausgenutzt worden.

Nun scheint er seine Meinung wieder geändert zu haben und dies mit einem Schwung an Postings unterstrichen.

Tweetstorm zu Jahreswechsel

Seinen Tweetstorm zum Jahreswechsel begann er mit dem Tweet „Trump den ganzen Tag“.

Trump all day — ye (@kanyewest) January 1, 2019

Just so in 2019 you know where I stand — ye (@kanyewest) January 1, 2019

They will not program me — ye (@kanyewest) January 1, 2019

Blacks are 90% Democrats That sounds like control to me ? — ye (@kanyewest) January 1, 2019

Love everyone — ye (@kanyewest) January 1, 2019

We will change the world. God is on my side. I am a Christian. I am a tax payer. I am myself. God is with us. — ye (@kanyewest) January 1, 2019

Free thought — ye (@kanyewest) January 1, 2019

2024 — ye (@kanyewest) January 1, 2019

Love everyone Start the year clean Just be All love — ye (@kanyewest) January 1, 2019

From now on I’m performing with my mutherfucking hat on ??? — ye (@kanyewest) January 1, 2019

Spoke with Joe Rogan Podcast coming soon??? — ye (@kanyewest) January 1, 2019

One of my favorite of many things about what the Trump hat represents to me is that people can’t tell me what to do because I’m black — ye (@kanyewest) January 1, 2019

Kanye scheint auch seine eigene Präsidentschaftskandidatur pushen zu wollen – unter anderem mit einem Tweet mit dem Inhalt „2024“, der darauf hinweist, dass der Rapper es mit seinem Bestreben ernst meint.

Außerdem teilte Kanye über Twitter mit, dass er nicht aufhören wird, die „MAGA“-Kappe zu tragen.

„Von jetzt an werde ich nur noch mit der verf*****n Kappe auf dem Kopf auftreten“, schrieb er. „Eine der besten Sachen, die Donald Trump für mich repräsentiert, ist, dass keiner mir sagen kann, was ich zu tun habe, nur weil ich schwarz bin.“