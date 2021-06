Kanye West: Mit Irina Shayk in Frankreich gesichtet?

10.06.2021 15:21 Uhr

Was geht zwischen Kanye West und Topmodel Irina Shayk? Zumindest scheinen sich die beiden momentan ziemlich gut zu verstehen, denn sie wurden gemeinsam in Frankreich gesichtet.

Bei Kanye West bahnte es sich schon vor einigen Monaten an. Immer wieder kursierten Trennungsgerüchte zwischen ihm und Kim Kardashian. Im Februar reichte sie dann die Scheidung ein!

Zusammen in Frankreich

Auch Irina Shayk ist nach ihrer Trennung von Bradley Cooper Single, würde also passen, wenn sich die beiden nun gefunden haben. Wie die Seite „TMZ“ berichtete, sollen die beiden gemeinsam in Frankreich gewesen sein.

Dort wurden sich am Dienstag gesichtet, an seinem 44. Geburtstag. Gemeinsam mit Freunden verbrachten sie in einem Hotel eine schöne Zeit und es soll sehr vertraut gewirkt haben. Am Mittwoch soll es dann für die beiden wieder zurück nach Amerika gegangen sein, standesgemäß natürlich im Privatjet.

Sie kennen sich schon länger

Ob die beiden nur Freunde oder doch mehr sind, ist aktuell nicht klar. Fakt ist aber, Kanye und Irina kennen sich schon länger. Sie modelte bereits für seine Brand „Yeezy“ und spielte in einem seiner Musikvideos mit.

Wurde aus Freundschaft vielleicht jetzt mehr? Unausgesprochene Gefühle, die beide nach der Trennung von Kanye und Kim nun endlich ausleben können?

Kim gratulierte zum Geburtstag

Während Kanye seinen Geburtstag übrigens in Frankreich mit Irina verbrachte, gratulierte Kim ihm ganz brav via Instagram zum Geburtstag. Zu einem gemeinsamen Bild schrieb sie: „Happy Birthday, Love U for Life!“

Und auch ihre Schwester Khloe fand nette Worte für ihren Ex-Schwager: „Alles Gute zum Geburtstag mein Bruder fürs Leben!!! Habe den besten Geburtstag Ye! Ich sende dir Liebe und endlosen Segen!“

