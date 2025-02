Ein Insider weiß mehr Kanye West: Nackt-Outfit seiner Ehefrau ist „Kunst“

Kanye West und Bianca Censori auf der 67. Verleihung der Grammy-Awards. (dam/spot)

SpotOn News | 04.02.2025, 11:20 Uhr

Bei der diesjährigen Verleihung der Grammys sorgte Kanye Wests Ehefrau Bianca Censori mit einem transparenten Kleid für Aufsehen. Der Rapper selbst kann die Aufregung um den Look angeblich nicht nachvollziehen.

Kanye West (47) scheint von kritischen Stimmen nichts zu halten. Der Rapper und seine Ehefrau Bianca Censori (30) sorgten bei der diesjährigen Grammy-Verleihung für Empörung: Censori war nahezu nackt über den roten Teppich gelaufen. Während er in einem schlichten Outfit aus einem schwarzen Shirt und einer schwarzen Hose erschien, posierte seine Frau in einem transparenten Kleid ohne Unterwäsche neben ihm. "Die Leute haben es einen Stunt genannt, aber für Ye ist das seine Kunst", betonte ein Insider nun im Interview mit "The Sun".

Obwohl West für einen Grammy nominiert war, verließen er und seine Frau nach dem skandalösen Red-Carpet-Auftritt die Veranstaltung. Während zuvor behauptet wurde, dass das Paar von dem Event ausgeschlossen und sogar angeblich von der Polizei abgeführt wurde, bestritt die Quelle diese Aussagen. Der Musiker sei zu der Preisverleihung eingeladen gewesen und verließ diese aus freien Stücken. "Ye hatte immer vor, den roten Teppich zu betreten und dann zu gehen – er würde sich die Grammys nie ansehen, weil sie so langweilig sind", so der Insider gegenüber dem britischen Blatt.

Drohen West und Censori Konsequenzen?

Der Zeitung zufolge gab es nach dem umstrittenen Auftritt dennoch einen wütenden Wortwechsel zwischen dem 47-Jährigen und dem Organisator der Verleihung, bei dem West angeblich eine Geldstrafe angedroht wurde. Bislang wurde jedoch noch keine offizielle Beschwerde gegen das Paar erhoben – das bestätigte die Polizei gegenüber "TMZ": "Bei den Grammys handelt es sich um eine private Veranstaltung, und niemand von der Preisverleihung hat sich mit Beschwerden über Biancas Kleidung an die Polizei gewandt." Dennoch seien die Organisatoren "überrascht" gewesen, "weil sie keine Ahnung hatten, was sie tragen würde".

"Obwohl Frau Censoris Outfit zweifellos die Grenzen überschritten hat, erfordert eine Anklage wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses in Kalifornien die vorsätzliche öffentliche Entblößung der eigenen Genitalien mit der spezifischen Absicht, zu beleidigen oder sexuell zu erregen", stellte zudem die Anwältin Andrea Oguntula im Interview mit "Page Six" klar. Es sei theoretisch möglich, dass die 30-Jährige wegen dieses Vorfalls strafrechtlich verfolgt wird, die Juristin halte es aber für "unwahrscheinlich".