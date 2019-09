Kanye West: Neue Yeezys sehen aus wie Crocs!

2020 kommen neue Yeezys auf den Markt – diese sehen aber eher aus wie Crocs. Nach einer langen Pause in Sachen Mode und Musik meldet sich Kanye West (40) nun gleich zweifach zurück. Erstens soll bereits am 27. September sein neues Album mit dem Titel „Jesus Is King“ erscheinen. Es ist davon auszugehen, dass der Sound stark von Kanyes sonntäglichen, musikalischen Gottesdiensten, die unter anderem von Brad Pitt (55) besucht werden, inspiriert sein wird.

Zweitens, erscheinen 2020 neue Yeezys. Die Sneakers des Musikers waren in den vergangenen Jahren die angesagtesten Treter auf dem Markt. Trotz des stolzen Preis von circa 200 bis 300 Dollar gingen die Schuhe weg wie geschnitten Brot und wurden kurz nachdem Release über Plattformen wie Ebay für ein Vielfaches des Originalpreises weiterverkauft.

2020: Neue Yeezys

2020 erscheint nun endlich eine neue Kollektion und diese ist gelinde gesagt in Sachen Style sehr eigenwillig. Marke hin oder her, die neuen Yeezys sehen einfach aus die futuristische Crocs. Die Website „Yeezymafia.com“ veröffentlichte heute erste Bilder von den Schuhen.

Hot oder Flop?

Nun stellt sich die Frage, ob Kanye West es schaffen wird mit diesen Schuhen einen Hit zu landen. Bis dato gelten Crocs als die Birkenstocks der Amerikaner. Sie sind unglaublich hässlich, aber leider so bequem, dass man sie dann doch auch draußen tragen will.

Der Ehemann von Kim Kardashian (38) wäre im Übrigen nicht der erste Rapper, der sich zu seiner Liebe zu Crocs bekennt. Musiker Post Malone (24) designte bereits zwei Kollektionen für den Schuhhersteller – beiden waren innerhalb von Minuten restlos ausverkauft.

Wird der Sommer 2020 also croctastisch?

