Kanye West redet über seine Selbstmordgedanken

Kanye West – Rapper und Ehemann von Kim Kardashian – gab jetzt zu, dass er sich mit dem verstorbenen Modedesigner Alexander McQueen identifizieren könne. Er habe selbst Erfahrungen mit inneren Unruhen und habe auch schon dran gedacht, sich das Leben zu nehmen.

Der Grammy-Gewinner veröffentlichte am Freitag eine Reihe von Tweets, nachdem er sich offenbar die Doku über McQueens Leben und Tod angesehen hatte. Der britische Modestar nahm sich am 11. Februar 2010 das Leben. Er erhängte sich.

Dazu sagte West: „Ich habe die Alexander-McQueen-Dokumentation gesehen und ich konnte eine Verbindung mit seiner Reise entdecken. Ich weiß, wie es sich anfühlt, das eigene Leben wieder in die Hände nehmen zu wollen, auch wenn es bedeutet, sich selbst das Leben zu nehmen. Um das hier klarzustellen und nicht komisch wirken zu lassen, ich hatte diese Art Gedanken und ich nenne euch Dinge, die ich getan habe, um in einem zufriedenen Zustand zu bleiben.“

Der 41-Jährige versucht seinen Fans auch einen Rat mit auf den Weg zu geben, mehr oder weniger gut gelungen. „Wie man sich nicht tötet, Tipp 1. Vermeidet es, in der Nähe von Menschen zu sein, die euch dazu bringen könnten, euch umzubringen.“ Der Musiker habe sich wohl in der Vergangenheit schon oft über selbstmörderische Gedanken informiert und habe diese auch auf seinem Track „I Thought About You Killing You“ verarbeitet.

„Ich habe darüber nachgedacht“

Der Vater von drei Kindern – Tochter North (5), Sohn Saint (2) und die fünf Monate alte Tochter Chicago, die er mit Kim gemeinsam hat, erklärte der „New York Times“: Oh, ja ich habe darüber nachgedacht, mich umzubringen. Es war eine Option. Wie Louis C.K. einmal sagte: Ich blättere durch ein Handbuch und wäge alle Optionen ab.“ Mit diesen Worten hilft er allerdings eher weniger. Dafür könnte der Rapper noch mal richtig Kritik einstecken, schließlich klingt es fast ein bisschen so, als wäre Suizid eine Art Überlegung wert. West stellte aber auch klar, dass er nach umfassenden Überlegungen von jeglichen Selbstverletzungen abgesehen hätte.

„Wenn ich es nicht jedes Mal komplett durchdenken würde, dann könnte es vielleicht passieren.“ Inzwischen habe er aber Hilfe bei einem Motivationsguru gefunden. Tony Robbins ist bei den Promis bereits bekannt und beliebt und soll nun auch West auf einen besseren Weg bringen. „Er hat mich angeguckt und wusste sofort, dass es mir sehr schlecht ging. Um es medizinisch zu betrachen: meine Schultern sanken zusammen, mein Selbstvertrauen war komplett verschwunden und Selbstvertrauen ist etwas, was mich eigentlich ausmacht.“ (SV)