Kanye West: So bescheiden nächtigt er im Stadion

28.07.2021 20:58 Uhr

Kanye West hat sein Schlafzimmer an seinem derzeitigen Aufenthaltsort im Mercedes-Benz-Stadion gezeigt.

Der „Stronger“-Rapper lebt derzeit in dem Sportstadion in Atlanta, während er sein kommendes Album „Donda“ fertigstellt und es scheint so, als würde ihn dort nicht viel von seiner Arbeit ablenken, da sein Schlafzimmer ganz schlicht gehalten ist.

Schmucklose Garderobe

Kanye West teilte ein Foto von seinem kleinen fensterlosen Zimmer, das nur mit einem kleinen Bett, einem offenen Schrank, einigen Trainingsgeräten und einem Fernseher karg eingerichtet ist. Das Foto zeigte eine kleine Auswahl an Schuhen und Kleidung und eine Flasche Wasser neben dem Bett und einen offenen Koffer auf dem Boden. Kanye veranstaltete in dem Stadion letzte Woche eine Hörparty für sein neues Album und soll von dem Publikum so inspiriert gewesen sein, dass er sich entschied, dort zu bleiben, um die Platte fertigzustellen.

Song mit Jay-Z

Laut „TMZ“ hat er sich an dem Ort auch einen Studioraum eingerichtet und es gibt dort einen Koch, der seine Mahlzeiten für ihn zubereitet. Auf der Album-Preview-Party wurde enthüllt, dass Jay-Z auf dem neuen Album mit von der Partie ist, die seine erste Zusammenarbeit mit Kanye seit Drakes 2016er Track ‚Pop Style‘ darstellt. (Bang)