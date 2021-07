Kanye West: So geht es ihm mit der Scheidung von Kim Kardashian

Kanye West: So geht es ihm mit der Scheidung von Kim Kardashian

20.07.2021 10:57 Uhr

Kanye West akzeptiert, dass Kim Kardashian die Scheidung will. Der "Heartless"-Rapper war Berichten zufolge ziemlich enttäuscht, als seine Ehefrau Anfang des Jahres öffentlich machte, dass sie nach sieben Jahre Ehe die Scheidung eingereicht hat.

Laut Bekannten des Musikers findet er sich jedoch langsam aber sicher mit seiner Situation ab. Ein Insider verriet gegenüber „People“: „Kim und Kanye verbringen Zeit mit ihren Kindern. Kanye hat akzeptiert, dass Kim die Scheidung will. Lange Zeit war es wirklich hart für ihn. Er war enttäuscht.“

Das sagt Kim über Kanyes Vaterqualitäten

Und weiter: „Jetzt hat sich das aber geändert. Er will das Beste für die Kinder. Deshalb bleibt er auf freundschaftlicher Ebene mit Kim, damit die Kinder glücklich sind. Sie verbringen Zeit zusammen als Familie.“

Bereits vor einiger Zeit hatten Bekannte des Paares verraten, dass die beiden noch immer ein freundschaftliches Verhältnis pflegen: „Kim und Kanye verstehen sich. Sie halten sich beide an ihr Versprechen, das Beste für die Kinder zu tun. Kim ist sehr glücklich darüber, dass alles ruhig bleibt. Sie findet, dass Kanye ein guter Vater ist. Sie will, dass er so viel Zeit mit den Kindern verbringen kann wie er will.“

Kanye West ist pleite und scharf drauf?

Kanye West soll kurz davor stehen, sein neues Album zu veröffentlichen. Eigentlich hätte der Rapper seine geplante LP „Donda“ letztes Jahr herausbringen sollen. Allerdings warten die Fans noch immer darauf, dass das Werk erscheint. Nun berichtet der Social Media-Star Justin Laboy auf Twitter, dass Kanye ihm und Basketballspieler Kevin Duran am Wochenende in Las Vegas seine neue Platte vorgespielt habe. Layboy ist überzeugt davon, dass sich der Musiker mit dem Album selbst übertroffen hat.

„Die Produktion ist ihrer Zeit Lichtjahre voraus und die Takte klingen, als ob er pleite und scharf darauf sei, einen neuen Plattenvertrag zu landen. Jeder Künstler, der plant, [sein Album] bald zu veröffentlichen, sollte es einfach verschieben“, teasert der Internet-Star Kanyes neues Werk an.

Liefert Kanye das „Album des Jahres“?

Für ihn stehe fest, dass die Platte das „Album des Jahres“ werde. „Kanye Wests Album ist wirklich fertig. Wenn es diese Woche erscheint, werden wir wohl für eine Weile nichts anderes anhören… Lasst mich bis dahin alle gegenwärtigen Künstler genießen, die ich anhöre“, schreibt Laboy. Zuletzt hatte der Hip-Hop-Veteran 2019 die LP „Jesus Is King“ veröffentlicht. (Bang)