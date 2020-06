Kanye West: So klingt die neue Single „Wash Us in the Blood“

Kanye West kündigt sein neues Album mit einem neuem Song inklusive Video an. „Wash Us in the Blood“ wurde am heutigen Dienstag (30. Juni) veröffentlicht.

Der 43-jährige Rapper kündigte die Erscheinung des Videos zu dem neuen Lied über seinen Twitter-Account an. Der brandneue Track des Künstlers wird auf seinem zehnten Studioalbum „God’s Country“ zu finden sein und der Videoproduzent Arthur Jafa hat das Musikvideo zu dem Song gedreht.

FROM THE FORTHCOMING ALBUM GOD'S COUNTRY TODAY STILL #WESTDAYEVER pic.twitter.com/QgjqDQjQdS — ye (@kanyewest) June 29, 2020

Der Ehemann von Reality-TV-Star Kim Kardashian schrieb: „KANYE WEST ARTHUR JAFA PROJECT 02 WASH US IN THE BLOOD VOM NEUEN ALBUM GOD’S COUNTRY.“ Der Kameramann Arthur hatte bereits im letzten Monat erklärt, dass sich Kanyes Fans bald auf neue Musik von ihm freuen können.

Über das Lied zu dem Musikvideo erklärte Arthur über Twitter in einem Gespräch mit dem Modeschöpfer Michèle Lamy: „Es ist von seiner neuen Platte namens ‚God’s Country‘ und es wird so etwas wie die erste Single davon sein, nehme ich an. Ich weiß nicht, ob ich das ankündigen darf. Ich könnte zu viel ausplaudern. Es ist auf der neuen Platte zu hören.“ (Bang/KUT)