Stars Kanye West und Bianca Censori bleiben zusammen

Kanye West and Bianca Censori - FEB 25 - 67th GRAMMY Awards at Crypto Arena BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.02.2025, 09:00 Uhr

Das Paar dementiert Gerüchte über eine angebliche Trennung

Kanye West und Bianca Censori dementieren Gerüchte über eine angebliche Trennung.

Das Paar, das sich Berichten zufolge vor zwei Jahren das Jawort gegeben hat, soll sich diese Woche im Zuge der neuesten Kritik an Kanyes öffentlichen Auftritten getrennt haben. Auslöser des Splits sollen die T-Shirts mit Hakenkreuz-Aufdruck gewesen sein, die der Rapper seit kurzem auf seinem Onlineshop verkauft. Ein Sprecher der beiden beteuerte jetzt jedoch gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘, dass Kanye und Bianca weiterhin liiert sind: „Ye und Bianca sind in Los Angeles und verbringen den Valentinstag zusammen. Ankündigungen über ihr Privatleben werden von ihnen direkt kommen und nicht aus der Klatschpresse. Ist es das fünfte oder sechste Mal, dass die Presse falsch berichtet, dass die Ye und Bianca sich trennen? Ich habe den Überblick verloren.“

Sowohl die ‚Daily Mail‘ als auch ‚TMZ‘ hatten berichtet, dass West und Censori sich bereits Scheidungsanwälte gesucht hatten, um den Split so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen. Ein Insider verriet außerdem gegenüber ‚Page Six‘: „Sie hat genug. Das Hakenkreuz-Shirt, das er verkauft hat, war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Sie hat ihm gesagt, dass sie nicht so ist und dass sie damit nicht in Verbindung gebracht werden kann.“