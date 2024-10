Will der Rapper nach Japan auswandern? Kanye West und Bianca Censori: Trennung nach nicht mal zwei Jahren?

Die Skandal-Auftritte von Kanye West und Bianca Censori in anstößiger Kleiderwahl sollen ein Ende haben. (rho/spot)

SpotOn News | 07.10.2024, 21:56 Uhr

Im Dezember hätten sie ihren zweiten Hochzeitstag gefeiert, doch den sollen Kanye West und Bianca Censori nicht mehr erleben. Der provokante Musiker habe sich laut US-Medien von seiner australischen Ehefrau getrennt. Der Grund? Er wolle in Japan ein neues Leben anfangen.

Ist es vorbei? Rapper Kanye West (47) und Partnerin Bianca Censori (29) sollen sich getrennt haben und aktuell die Scheidung vorbereiten. Mehrere Quellen hätten dem Newsportal "TMZ" berichtet, dass der Musiker und seine Ehefrau ihrem Umfeld erzählt haben sollen, dass sie vor ein paar Wochen ihre Beziehung beendet hätten. Die Australierin soll aktuell in ihrer Heimat sein, um Zeit mit ihrer Familie zu verbringen.

Video News

Was der Grund für die angebliche Trennung nach rund anderthalb Jahren Ehe sein soll, wird nicht überliefert. Doch der Ex-Mann von Kim Kardashian (43) und Vater ihrer vier Kinder soll Pläne schmieden, in Tokio neu anzufangen – ohne Bianca. Der Rapper wurde erst Anfang Oktober allein in der japanischen Hauptstadt gesehen, beim Dinner in einem jamaikanischen Restaurant.

Das letzte Mal wurden der für seine kontroversen, rassistischen und antisemitischen Äußerungen bekannte Kanye West und Bianca Censori am 20. September in der Öffentlichkeit gesehen – bei einem Einkaufsbummel in Tokio. Wie "TMZ" außerdem berichtet, war Kanyes Sprecher bislang nicht für ein Statement zu den aktuellen Gerüchten bereit.

Hat Kanye ihr Leben kontrolliert?

In der Vergangenheit machte die Architektin immer wieder mit skandalösen Fastnackt-Auftritten Schlagzeilen. Für ihre radikale, teilweise obszöne Garderobe soll der nebenberufliche Modedesigner West verantwortlich sein. Ein Umstand, der Censoris Vater wütend machte. "Daily Mail" zufolge soll Elia "Leo" Censori (69) sich fragen, was Kanye West tun würde, "wenn seine Töchter North und Chicago in der Öffentlichkeit halb nackt in Outfits gesehen würden, zu denen sie von ihren Ehemännern angestachelt wurden."

Kanye West und Bianca Censori sorgten mit ihrer Partnerschaft für Aufsehen, nachdem sie am 20. Dezember 2022 in Palo Alto, Kalifornien, heimlich den Bund fürs Leben geschlossen hatten, bevor die Beziehung mit seiner damaligen Angestellten überhaupt publik wurde.