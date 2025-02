Stars Kanye West verließ die Grammys nach dem roten Teppich

Kanye West and Bianca Censori - Nude - FEB 25 - 67th GRAMMY Awards at Crypto Arena BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.02.2025, 11:00 Uhr

Der Rapper lief ausschließlich vor den wartenden Fotograf entlang und ging dann nach Hause.

Kanye West lief bei den Grammys nur über den roten Teppich und trat dann wieder den Heimweg an.

Der umstrittene Rapper wollte es sich offenbar nicht nehmen lassen, die prestigeträchtige Preisverleihung am Sonntagabend (2. Februar) zumindest kurz zu besuchen. Gemeinsam mit seiner Partnerin Bianca Censori, die in einem durchsichtigen Kleid auftrat, schritt Ye über den roten Teppich der Grammys, bevor er sich wieder nach Hause begab. Verschiedenen Berichten zufolge soll das Paar womöglich sogar von Sicherheitsmitarbeitern der Veranstaltung rausgeschmissen worden sein. Laut ‚TMZ‘ entschloss sich der ‚Famous‘-Rapper dagegen selbst dazu, die Preisverleihung sausen zu lassen. In einem Artikel des Onlineportals stand zu lesen: „Er ging über den roten Teppich, bestieg sein Auto aus freiem Willen und verschwand… weder die Polizei noch die Grammy-Security waren involviert.“ Auch Biancas freizügiges Outfit schien dieses Mal nur wenig Aufmerksamkeit erhalten zu haben.

Für seinen Song ‚Carnival‘ mit Ty Dolla $Ign war Kanye sogar für eine der begehrten Grammy-Trophäen nominiert, allerdings schien es ihn nicht allzu sehr zu interessieren, ob er den Preis am Ende tatsächlich abstaubt. Womöglich hatte der Musiker aber auch einfach den richtigen Riecher, denn letztendlich gewann Kendrick Lamar die Kategorie ‚Bester Rap-Song’ mit seinem Lied ‚Not Like Us‘.