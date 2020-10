Kanye West veröffentlicht seinen ersten Wahlwerbespot

13.10.2020 10:53 Uhr

Mit reichlich Gebeten lässt sich das Schicksal der USA zum Guten wenden. So die Kernaussage des ersten, sehr pathetischen Wahlwerbespots des offiziellen Präsidentschaftskandidaten Kanye West.

Am Dienstag, den 3. November 2020, wird in Amerika gewählt und der Präsident für die kommenden vier Jahre bestimmt. Der Rapper Kanye West (43, „Ye“) hat seine Kandidatur trotz offensichtlicher Chancenlosigkeit immer noch nicht beerdigt. Jetzt veröffentlichte der Ehemann von Kim Kardashian West (39) auf seinen Social-Media-Kanälen sogar seinen ersten Wahlwerbespot.

Dort präsentiert er sich in typischer US-Manier, mit viel präsidialem Pathos vor der wehenden Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika. Seine Botschaft: Mit viel Glauben, Religion und Gebet kann das Schicksal der USA noch einmal zum Guten gewendet werden. Auch den Familienbund stellt er in den Fokus seiner Kampagne. Die Familien seien die Bausteine der gesamten Gesellschaft.

https://t.co/ZURvTEW9ee we stepping out on faith pic.twitter.com/ypQfooB35w

— ye (@kanyewest) October 12, 2020