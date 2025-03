Stars Kanye West wollte eigentlich keine Kinder mit Kim Kardashian haben

Kanye West - In Los Angeles - March 21, 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.03.2025, 11:00 Uhr

Der kontroverse Rapper behauptet, dass er während der Ehe mit Kim Kardashian niemals Vater werden wollte.

Kanye West behauptet, dass er niemals Kinder mit Kim Kardashian bekommen wollte.

Der kontroverse Rapper und die Reality-Queen gaben sich 2014 das Jawort. Gemeinsam sind sie die Eltern der elfjährigen North, des neunjährigen Saint, der siebenjährigen Chicago und des fünfjährigen Psalm. 2022 reichten Kim und Kanye die Scheidung ein und wie der Musiker jetzt in einem Interview verriet, bereut er es, sich mit seiner Ex geeinigt zu haben. Im Gespräch mit DJ Akademiks sagt Ye in einem neuen YouTube-Video: „Das war meine Schuld. Ich wollte nach den ersten zwei Monaten mit ihr keine Kinder mit dieser Person haben. Aber das war nicht Gottes Plan.“

Im Clip beschwert sich der ‚Famous‘-Interpret außerdem über die Sorgerechtsregelung, die er nach der Trennung mit Kim eingegangen war. „Der Name und das Aussehen sind nicht mein Eigentum und ich habe noch nicht mal 50-50-Sorgerecht für meine Kinder. Wie ist das also geteiltes Sorgerecht? Meine Kinder sind Stars und ich habe kein Mitspracherecht. Diese weiße Frau und diese weiße Familie haben die Kontrolle über diese extrem einflussreichen schwarzen Kinder, die zur Hälfte die Kinder von Ye sind“, so Kanye.