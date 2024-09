Kanzlei Liebling Kreuzberg, … TV-Tipps am Freitag In „Kanzlei Liebling Kreuzberg“ (Das Erste) tritt die junge Anwältin Lisa in die Fußstapfen ihres verstorbenen Opas. Agent Eggsy trifft in „Kingsman: The Golden Circle“ (Sat.1) auf eine Drogenbaronin. In „Ein Fall für zwei“ (ZDF) wird ein Start-up-Gründer vergiftet.