„Karate Kid"-Star Ralph Macchio erhält Stern auf dem Walk of Fame

Ralph Macchio posiert mit seinem neu enthüllten Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. (paf/spot)

SpotOn News | 21.11.2024, 12:50 Uhr

Der Name des "Karate Kid"-Schauspielers Ralph Macchio prangt nun auf dem Hollywood Walk of Fame. Zu der Enthüllung des Sterns erschienen weitere Stars aus der Filmreihe.

Ralph Macchio (63) ist am Mittwoch (20. November) mit einem Stern neben seinem "Karate Kid"-Co-Star Pat Morita (1932-2005) auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt worden. Zu der feierlichen Zeremonie erschienen andere Schauspielkollegen, die ihn in emotionalen Reden lobten.

"Ich liebe ihn wie einen Bruder"

"Ihm bedeutet seine Arbeit und sein Handwerk als Schauspieler, Regisseur und Künstler sehr viel", betonte sein filmischer Gegenspieler William Zabka (59). "Ich liebe ihn wie einen Bruder", ergänzte der Schauspieler und nannte ihn einen "liebenswerten, aufrichtigen, ernsthaften, talentierten Entertainer". Seine Freundschaft und die Zusammenarbeit sei für Zabka "ein Geschenk".

Auch Tamlyn Tomita (58) ergriff bei der Ehrung das Wort und hob Macchios "liebevolle Freundlichkeit" hervor. "Es war Ralph, der vor und hinter der Kamera einfach sein ganzes Herz und seinen Geist öffnete", erinnerte sie sich an die gemeinsame Zeit am Set. "Er ist so verdammt stolz auf euch, wenn er euch aufblühen sieht", wandte sie sich mit zitternder Stimme an Macchios Kinder Daniel (28) und Julia (32).

Macchio bedankt sich bei Fans, Familie und Co-Stars

Auch Macchio kam in seiner anschließenden Rede den Tränen nahe, als er sich an seine Eltern wandte, die die Zeremonie offenbar von zuhause aus verfolgten. "Sie und mein Bruder Steven legten den Grundstein dafür, was ich bin", bedankte er sich bei seiner Familie. Auch seinen Co-Stars und Fans sprach er seinen Dank aus.

Er schätze es, von anderen zu lernen, aber auch "dieses Erbe weiterzugeben, sei es an die jungen Darsteller von Cobra Kai oder an Freunde meiner Kinder". Wie er weiter erzählte, sehe er "es nicht als selbstverständlich an, dass wir in einer nicht immer fröhlichen Welt ein wenig Freude verbreiten können".

"Karate Kid" machte ihn berühmt

Ralph Macchio wurde durch seine Rolle als Daniel LaRusso in der "Karate Kid"-Reihe bekannt. Auf den ersten Film im Jahr 1984 folgten die Fortsetzungen "Karate Kid II – Entscheidung in Okinawa" (1986) und "Karate Kid III – Die letzte Entscheidung" (1989). In der Serie "Cobra Kai" verkörpert der Schauspieler seit 2018 erneut seinen Filmcharakter. Die sechste und letzte Staffel soll 2025 auf Netflix zu Ende gehen. Über die Jahre spielte Macchio jedoch auch in anderen Filmen wie Francis Ford Coppolas (85) "Die Outsider" (1983) oder der Filmbiografie "Hitchcock" (2012).