Kardashians: So feiern sie mit der ganzen Familie Ostern

Montag, 22. April 2019 19:42 Uhr

Wer die Kardashians kennt, der wird ahnen, dass die Groß-Familie natürlich kein traditionelles Osterfest mit Eiersuche und Schokohäschen feiert. Stattdessen begleitete der Klan Rapper Kanye West am Ostersonntag aufs Coachella-Festival in Kalifornien.

Die ganze Familie reiste an

Der Musiker performte seinen mittlerweile berühmten musikalischen und spirituellen Sonntagsgottesdienst auf einen grasbewachsenen Hügel, nur wenige Stunden nachdem er eine überraschende Performance am späten Samstag-Abend gegeben und gemeinsam mit Rapper Kid Cudi ein Set gespielt hatte. Cudi war auch wieder zu Kanyes Gottesdienst anwesend, zu dem auch Kanyes Frau Kim Kardashian und ihre älteste Tochter North West, sowie Khloe und Kourtney Kardashian mit ihren Kinder und Kylie Jenner, Kendall Jenner und Rapper Ty Dolla kamen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kim Kardashian West (@kimkardashian) am Apr 21, 2019 um 8:54 PDT

Kanye trat mit Gospelchor auf

Kanye kam dann auf die Bühne und spielte Tracks wie sein 2004er Lied „All Falls Down“ und seinen neuen Song „Water“, während er von einem Gospelchor und anderen Musikern begleitet wurde. Performt wurden auch Klassiker wie Stevie Wonders „As“ und zusammen mit Gastsängerin Teyana Taylor’s auch deren Lied „Never Would Have Made“ von 2018. Außerdem gab es auch Gospel-Remixe von Liedern wie „This Is The Day The Lord Has Made“ and „Satan We’re Gonna Tear Your Kingdom Down.“

In den letzten Monaten hat Kanye seine Sonntagsgottesdienste in den Hügeln von Calabasas, nicht weit von seinem und Kims Zuhause, stattfinden lassen. Letzten Monat kündigte der 41-Jährige an, dass er ihn zu dem Festival bringen werde.

Die kleine North stiehlt ihrem Papa an diesen Tagen immer mal wieder gerne die Show, indem sie auf die Bühne krabbelt und sich das Mikro greift, um selbst etwas reinzuträllern. Auch beim Festival wurde die Kleine tanzend auf dem Grashügel gesichtet.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kim Kardashian Snapchat ? (@kimkardashiansnap) am Apr 21, 2019 um 9:10 PDT

Mama Kim Kardashian und die 5-Jährige trugen passende hellgraue Outfits. Kim veröffentlichte in ihrer Instagram-Story einige Videos, darunter eines, während des Flugs nach Indio, wo das Festival in diesem Jahr stattfindet.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kim Kardashian Snapchat ? (@kimkardashiansnap) am Apr 21, 2019 um 8:55 PDT

Die Kardashian-Schwestern Kendall Jenner und Khloe Kardashian trugen enge, sommerliche Slipkleider und tänzelten scheinbar sehr verzückt und in Osterstimmung über die Wiesen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kim Kardashian Snapchat ? (@kimkardashiansnap) am Apr 21, 2019 um 9:09 PDT

Natürlich amüsierte sich auch Kylie Jenner prächtig, machte Snapchats mit ihren Schwestern und schmuste innig mit Freund Travis Scott.

Quelle: instagram.com



So wünschen die Kardashians also frohe Ostern – kann man mal machen…