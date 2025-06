Film Karen Gillan: Geheimes Regieprojekt mit Mike Flanagan

Karen Gillan at 81st Annual Golden Globe Awards Jan 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.06.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin gibt aufregende Einblicke in ihr nächtes großes Projekt.

Karen Gillan arbeitet an einem geheimen Regieprojekt mit Mike Flanagan.

Der ‚Jumanji: Willkommen im Dschungel‘-Star arbeitete bereits 2013 mit dem Filmemacher an dem Horrorfilm ‚Oculus‘ zusammen. Für die kommende Stephen King-Verfilmung ‚The Life of Chuck‘ haben sich die beiden erneut zusammengetan. Karen hofft, bald bei „einem ihrer eigenen Projekte“ Regie zu führen – in Zusammenarbeit mit Flanagan.

Im Gespräch mit dem ‚Hollywood Reporter‘ verriet sie: „Oh Gott, das wird jetzt richtig nervig – ich darf eigentlich nicht sagen, worum es geht, aber ich arbeite wieder mit Mike zusammen – an einem meiner eigenen Werke, was total aufregend ist. Etwas, bei dem ich auf jeden Fall Regie führen werde, vielleicht auch gleichzeitig mitspiele.“

Die schottische Schauspielerin gestand: „Ich weiß nicht, warum ich mir das immer wieder antue – aber so ist es nun mal.“ Auf dieses Projekt werde sie sich in nächster Zeit konzentrieren. „Ich habe noch ein paar andere Dinge in Entwicklung, die auf meinen eigenen Ideen basieren. Momentan liegt mein Schwerpunkt wirklich auf originärem Material“, erklärte die 37-Jährige.

Karen ergänzte, dass sie in Zukunft gerne mehr Regie führen und auch lernen möchte, wie man Filme schneidet. „Was ich liebe – und wovon ich mehr machen will – ist Filmemachen: im Sinne von Geschichten entwickeln, sie filmen, Regie führen, vielleicht auch selbst mitspielen, sie schneiden oder gemeinsam mit einem Cutter arbeiten“, schilderte sie. Genau hier sehe sie ihre berufliche Zukunft. „Es fühlt sich an, als würde ein neues Kapitel beginnen“, zeigte sich die ‚Doctor Who‘-Darstellerin aufgeregt.