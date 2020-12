18.12.2020 23:30 Uhr

„Karl Lauterbach ist das Panikorchester in einer Person!“

Ingo Appelt, bekannt dafür nie ein Blatt vor den Mund zu nehmen, äußerte sich zu Kanzlerin Angela Merkel und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, der wie kaum ein anderer in der Corona-Krise ein TV-Auftritt nach dem anderen hat.

Im „Wochentester“-Podcast ebenfalls mit dabei: Ingo Appelt. Der Kabarettist ist SPD-Mitglied und äußert sich zur Kandidatensuche für den Parteivorsitz der CDU.

Im Podcast „Bosbach & Rach – Die Wochentester“ für den Kölner Stadt-Anzeiger sagt er: „Ich hoffe, dass Merkel einfach weitermacht, denn ich möchte diese Männer in der Politik nicht mehr sehen.“ Appelt weiter: „Egal ob nun Merz, Laschet oder Röttgen – bei denen ist zu viel Profilierung im Spiel – im Sinne von ‚Wer ist der Härteste?‘. Was Männer halt gerne so machen.“

„Ich bin Gewerkschaftsfuzzi“

Über die Sozialdemokraten fällt der ehemalige Wahlmann der Bundesversammlung ein vernichtendes Urteil. Appelt: „Die SPD ist momentan viel zu verkopft. Ich bin Gewerkschaftsfuzzi und komme aus der Arbeiterbewegung. Mein Betriebsratsvorsitzender hat mich damals in die SPD aufgenommen, damit ich nicht zu links werde. Die SPD war für mich die Bremse von links nach rechts. Ich habe sie nie als linke Partei empfunden. Mir ist sie heute zu viel Kühnert und Esken. Die führen Diskussionen, die dem einfachen Arbeiter am Arsch vorbeigehen.“

Lauterbach ist für Appelt ein Lichtblick, aber…

Einzig SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist für Appelt ein Lichtblick, allerdings mit gemischten Gefühlen. Und da fällt ihm ein Vergleich zu Udo Lindenbergs Herrenkapelle ein. „Karl Lauterbach ist das Panikorchester in einer Person. Der macht Angst, doch leider hat er immer recht. Das ist ja das Schlimme.“

