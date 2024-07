"Das ist mein Mädchen" Travis Kelce möchte Beziehung mit Taylor Swift nicht verstecken Travis Kelce und Taylor Swift gehen immer öffentlicher mit ihrer Liebe um. Nun hat der NFL-Star in einem Podcast darüber gesprochen, weshalb er die Beziehung nicht verheimlichen möchte, wie stolz er darauf ist, mit dem Popstar zusammen zu sein und in welchem Moment er sich in Swift verliebt hat.