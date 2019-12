Karlie Kloss: Deswegen hat sie immer einen Löffel in ihrer Tasche

Karlie Kloss stellt immer sicher, dass sie jederzeit eine gute Feuchtigkeitscreme zur Hand hat. Das 27-jährige Model denkt, dass es wichtig ist, sich um seine Haut zu kümmern, wo auch immer es unterwegs ist und hat deshalb immer eine Feuchtigkeitscreme und einen Handreiniger dabei.

In einem Interview mit „Travel and Leisure“ enthüllte sie: „Mir ist es wirklich wichtig, mich gut um meine Haut zu kümmern, deshalb ist ein gutes Reinigungsgel und eine gute Feuchtigkeitscreme und ein Handreiniger immer in meiner Handtasche. Ich liebe die Hautpflege von ‚Estée Lauder‘, es gibt eine Creme, den ich für alles verwende.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Karlie Kloss (@karliekloss) am Nov 18, 2019 um 7:02 PST

Er kann vielseitig eingesetzt werden

Karlie hatte zuvor über einen weiteren Make-up-Tipp geredet, – sie hat jederzeit einen Löffel dabei, um ihren Wimpern einen guten Schwung zu verpassen. In einem Videoclip für die „Vogue“ sagte sie: „Dieser Löffel ist sehr praktisch; er ist die ganze Zeit über in meiner Tasche und kann vielseitig eingesetzt werden. Ein Tipp, den ich Backstage bei einer Modenschau von Pat McGrath gelernt habe, ist der, um einen sehr guten Schwung der Wimpern zu bekommen… muss man direkt am Lid ansetzen und es kneifen. Das ist mein Trick für die Wimpern.“

Die Blondine frischt ihr Make-up immer auf dem Rücksitz eines Taxis auf, da das ein guter Weg ist, seinen Look unterwegs fertig zu machen.