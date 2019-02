Karlie Kloss: Ihre hilfreichen Beauty-Tricks kann man nicht kaufen

Montag, 4. Februar 2019 18:26 Uhr

Das ehemalige Victoria-Secret-Model Karlie Kloss schwebt kurz nach ihrer Hochzeit noch auf Wolke Sieben. Neben dem tollen Lächeln, das momentan nicht von ihrem Gesicht weicht, ist das Model aber auch für ihre natürliche Schönheit und ihre ebenmäßige Haut bekannt. Was für ein Geheimnis sich hinter ihrer natürlichen Schönheit versteckt, verrät sie jetzt.

Lange im Bad stehen muss Karlie Kloss morgens nicht. Ihre tägliche Beauty-Routine ist sehr einfach. Dazu gestand das Model in der aktuellen Ausgabe des Magazins ‚Joy‘: „Meine Beauty-Routine ist nicht sehr umfangreich. Aber ich lege großen Wert auf gepflegte Nägel – die verwöhne ich mit Argan- oder Kokosöl. Und ich gehe nie ohne ein gereinigtes Gesicht ins Bett!“

Quelle: instagram.com

Schlaf und Wasser

Ihr größtes Schönheitsgeheimnis ist sogar kostenlos. „Die hilfreichsten Beauty-Tricks kann man nicht kaufen: ausreichend Schlaf und viel Wasser trinken! Und eine gute innere Balance zu haben plus jede Menge Lebensfreude hilft ebenfalls, um strahlend auszusehen. Das Wichtigste: Pass immer gut auf dich auf – iss gesund, übe dich in Selbstliebe.“

Was auf keinen Fall fehlen darf bevor die Naturschönheit das Haus verlässt? „Egal, ob ich Jeans oder ein Kleid trage – das Letzte, was ich tue, bevor ich rausgehe, ist, mein Lieblingsparfum aufzusprühen“, so Karlie Kloss.