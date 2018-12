Karlie Kloss in den Flitterwochen-Safari

Donnerstag, 27. Dezember 2018 22:39 Uhr

Karlie Kloss ist zwei Monate nach ihrer Traumhochzeit endlich in den Flitterwochen. Das 26-jährige Model und Joshua Kushner gaben sich im Oktober dieses Jahres das Ja-Wort und nun verbringen sie ihre Flitterwochen in einem romantischen Urlaub in Südafrika.

Karlie nimmt ihre Follower via Instagram mit auf ihre Reise. So teilt sie während einer Safari auf ihrem Instagram-Account ein Selfie von sich und ihrem Mann und postet unter das Bild ein Honig-Emoji und ein Mond-Emoji – also „Honeymoon“. Das Ehepaar, das vor seiner Hochzeit bereits sechs Jahre lang zusammen war, ist in seinen Flitterwochen viel in der Natur und den Nationalparks unterwegs.

Auf einem Bild, das die Schönheit teilt, steht sie in einem Infinity-Pool und beobachtet einen vorbeigehenden Elefanten, während ein anderes Foto einen gähnenden Löwen zeigt, dem sie den Titel „Mood“ hinzufügt.

Im Oktober geheiratet

In ihrer Instagram-Story teilte Karlie außerdem ihre Freude, als sie am Mittwoch (26. Dezember) eine große Elefantenfamilie sah. Das Ehepaar heiratete im Oktober in New York mit weniger als 80 Gästen in einer jüdischen Zeremonie. Es wird jedoch vermutet, dass es nächstes Jahr eine größere Veranstaltung für Freunde und Familie geben wird.