Karlie Kloss ist schwanger

Karlie Kloss und Joshua Kushner haben gerade ihren zweiten Hochzeitstag gefeiert, jetzt wurde bekannt: Die beiden werden Eltern.

Model Karlie Kloss (28) ist angeblich schwanger. Die 28-Jährige erwartet laut „People“ ihr erstes Kind mit Ehemann Joshua Kushner (35). „Karlie ist überglücklich“, zitiert das Magazin eine anonyme Quelle aus dem Umfeld des Paares: „Sie wird die wunderbarste Mutter sein.“

Kloss und Kushner feierten vor kurzem ihren zweiten Hochzeitstag, das Paar hatte im Oktober 2018 in New York in einer kleinen Zeremonie geheiratet. Wenige Monate zuvor hatten sie sich verlobt. Im Juni 2019 folgte dann das große Fest, dieses Mal mit Stars wie Katy Perry (36) und Orlando Bloom (43).

Werbung für Biden

Kloss machte gerade auch aus einem anderen Grund Schlagzeilen: Sie unterstützte Trump-Herausforderer Joe Biden (77) auf Instagram. Kushners älterer Bruder, Jared Kushner (39), ist Berater von Präsident Donald Trump (74). Der 39-Jährige ist mit Trumps Tochter Ivanka (39) verheiratet.

