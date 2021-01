Karlie Kloss wollte Trump-Familie umstimmen

08.01.2021 17:28 Uhr

Karlie Kloss ist offenbar weniger gut auf ihre angeheiratete Verwandtschaft zu sprechen. Ihre Schwägerin Ivanka Trump und ihren Schwager Jared Kushner versuchte sie sogar politisch umzustimmen.

Das US-Model Karlie Kloss (28) distanziert sich einmal mehr von der Trump-Familie. Die Ehefrau von Geschäftsmann Joshua Kushner (35), Bruder von Ivanka Trumps (39) Ehemann Jared Kushner (39), hat sogar versucht, Einfluss auf die Tochter des US-Präsidenten Donald Trump (74) und dessen Schwiegersohn zu nehmen. So wollte sie erreichen, dass ihr Schwager und ihre Schwägerin die Wahlniederlage gegen Joe Biden (78) akzeptieren.

Auf Twitter postete sie zunächst ihre Meinung zu den Krawallen in Washington und dem Sturm des dortigen Kapitols: „Die Ergebnisse einer legitimen, demokratischen Wahl zu akzeptieren, ist patriotisch.“ Sich zu verweigern und zu Gewalt aufzurufen, sei hingegen anti-amerikanisch. Auf einen Kommentar, dass sie dies doch besser ihrer Familie sagen solle, antwortete Kloss umgehend: „Ich habe das versucht.“

Accepting the results of a legitimate democratic election is patriotic. Refusing to do so and inciting violence is anti-American.

— Karlie Kloss (@karliekloss) January 7, 2021