08.11.2020 16:54 Uhr

Karnevalsverein verteilt «Sessions-Starter-Sets»

Der Karneval kann diesmal nicht wie in den Jahren zuvor ablaufen. Damit die Narren in Düsseldorf trotzdem feiern können, hat ein Karnevalsverein wichtige Accessoires für zu hause verteilt.

Sessionsauftakt einmal anders, coronabedingt: Unter dem Motto „Karneval neu denken“ hat der Düsseldorfer Karnevalsverein Prinzengarde Blau-Weiss am Sonntag rund 500 Mitgliedern sogenannte Sessions-Starter-Sets an die Haustür gebracht. Ein Set besteht unter anderem aus dem neuen Sessionsorden, Luftschlangen, Luftballons, einer blau-weißen Schutzmaske und einem Viererpack Altbier, wie der Verein am Sonntag mitteilte.

Ziel sei es, den Mitgliedern mit den Accessoires einen stimmungsvollen 11.11. zu Hause im kleinen Kreis zu ermöglichen, erklärte Blau-Weiss-Präsident Lothar Hörning. 50 Prinzgardisten brachten die Sets zu den in Düsseldorf und Umgebung lebenden Mitgliedern. Unter ihnen war auch der neue Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU). Er erhielt als besondere Auszeichnung einen vom Bildhauer Gregor Schneider gestalteten Sessionsorden.

Anders als sonst wird in diesem Jahr das traditionelle Hoppeditz-Erwachen am 11.11. wegen der Corona-Einschränkungen fast ohne Publikum stattfinden. Voraussichtlich werden nur der Oberbürgermeister und der Präsident des Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) dabei sein. Und natürlich der Hoppeditz, der um 11:11 Uhr aus seinem Senftopf klettert, um seine Rede zu halten. Die traditionelle Zeremonie in einem Innenhof des Düsseldorfer Rathauses soll allerdings per Video-Stream live ins Internet übertragen werden.

