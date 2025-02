Stars Karoline Herfurth: Dankbar für ihre Ehe mit Christopher Doll

Karoline Herfurth - 15.09.2016 Hamburg - rtn - radio tele nord BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.02.2025, 14:00 Uhr

Karoline Herfurth erzählte, dass ihre Ehe mit Christopher Doll harmonisch sei, weil das Paar „am liebsten jede Sekunde“ zusammen verbringen möchte.

Die ‚Wunderschön‘-Schauspielerin und ihr Liebster seien deshalb auch ein sehr gutes Team, wenn es darum geht, an gemeinsamen Projekten zu arbeiten.

In einem Interview mit ‚Gala‘ sprach Karoline vor Kurzem darüber, dass sie und der Filmproduzent nicht nur als Ehepaar, sondern auch beruflich sehr gut miteinander harmonieren würden. Der Star verriet: „Wir mögen uns wirklich gerne. Wir würden am liebsten jede Sekunde miteinander verbringen, deswegen arbeiten wir auch noch zusammen.“ In Hinblick auf ihre Beziehung sei es ihnen wichtig, dass sie sich stets auf Augenhöhe begegnen. Die 40-jährige Darstellerin erklärte: „Die Liebe erblüht erst so richtig auf Augenhöhe.“ Für ihre Beziehung mit Christopher sei sie insbesondere dankbar, da ihr Ehemann ihr sowohl bei ihren Rollen vor und hinter der Kamera als auch im Alltag eine große Unterstützung sei. Sie sagte: „Er ist einfach mein wichtigster Unterstützer und Mensch.“ Herfurth und ihr Ehemann haben zwei Kinder und feierten im Juni 2023 ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich.