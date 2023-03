Zieht er sich zurück? Karriereende? „Grey’s Anatomy“-Star Isaiah Washington hat Pläne!

Isaiah Washington at Shantaram premiere in Los Angeles - Getty - October 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.03.2023, 15:30 Uhr

Der US-Schauspieler will nicht mehr vor der Kamera stehen. Auf Twitter gibt er sein Karriereende bekannt.

Isaiah Washington wird seine Schauspielkarriere beenden.

In „Grey’s Anatomy“ verkörperte der Darsteller von 2005 bis 2007 die Rolle des charmanten Herzchirurgen Dr. Preston Burke.

Rückzug aus der Unterhaltungsindustrie

Damals wurde er vom Set gefeuert, nachdem er homophobe Äußerungen gegen seinen Serienkollegen T.R. Knight verlauten ließ. Fast zwei Jahrzehnte später hat sich der Schauspieler nun dazu entschlossen, die Branche zu verlassen.

Auf Twitter veröffentlichte Washington folgendes Statement: „Schweren Herzens und mit einem Gefühl der Erleichterung gebe ich heute meinen vorzeitigen Rückzug aus der Unterhaltungsindustrie bekannt.“ Seit dem Skandal um seine schwulenfeindliche Aussagen erfuhr der einstige Serien-Star viel Hass in den sozialen Medien. „Diejenigen, die meine Reise hier auf [Twitter] seit 2011 verfolgt haben, wissen, dass ich einen guten Kampf geführt habe, aber es scheint, dass die Hater, Provokateure und nützlichen Idioten gewonnen haben“, fügte er hinzu.

„Ich habe kein Interesse mehr an dem Hin und Her“

Weiter schrieb der 59-Jährige: „Ich habe kein Interesse mehr an dem Hin und Her in Bezug auf ein ‚Farbkonstrukt‘, das uns Menschen spaltet, und ich habe auch kein Interesse mehr an Politik oder anderen giftigen Themen.“ Nun wolle der Schauspieler eine längere Reise durch die USA antreten.