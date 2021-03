Kasia Lenhardt: Boatengs Ex Rebecca meldet sich zu Wort und erklärt ihr Handeln

Kasia Lenhardt (†): Boatengs Ex Rebecca meldet sich zu Wort und erklärt ihr Handeln

11.03.2021 13:24 Uhr

Der plötzliche Tod von Model Kasia Lenhardt liegt rund vier Wochen zurück, jetzt meldet sich Rebecca Silvera, die Ex-Freundin von Jerome Boateng zu Wort.

Rebecca Silvera war es gewesen, die wochenlang in den sozialen Netzwerken private Nachrichten zwischen sich und Kasia veröffentlicht hatte, die das Model in keinem guten Licht dastehen ließen.

Das wirre Beziehungsgeflecht

Aber von Anfang: Bayern-München-Kicker Jerome Boateng war rund ein Jahr mit dem Berliner Model Kasia Lenhardt liiert. Von ihrer Liebe zeugten einige Instagram-Bilder und Posts. Vor Kasia war Jerome Boateng mit Rebecca Silvera in einer Beziehung, er räumte in einem Interview auch ein, dass er sie mit Kasia betrogen hatte.

Für die Verschmähte ein Anlass, gegen ihre Nebenbuhlerin zu hetzen. Über Wochen veröffentlichte Rebecca private Gespräche zwischen sich und Kasia und warf ihr vor, für ihr Liebes-Aus zwischen mit Jerome verantwortlich gewesen zu sein. Diese unzähligen, sehr privaten Stories, speicherte sie sogar in ihren Highlights ab.

Profil plötzlich auf privat!

Nach dem Bekanntwerden von Kasias plötzlichen Tod, am 9. Februar, stellte Rebecca ihren Instagram-Account plötzlich auf privat und löschte auch die Highlights aus ihrem Profil. Erschütterte Kasia-Fans warfen Rebecca mit ihren radikalen Aktionen auf Instagram massives Mobbing vor.

Jetzt, rund vier Wochen später, meldet sich Rebecca auf Instagram in einem sehr langen Statement erstmals zu Wort. Sie versucht sich und ihr Handeln in den letzten Monaten zu erklären: „Mitleid mit jemanden zu haben, der in deine tiefsten Wunden sticht, ist nicht einfach. Manchmal ist unser Schmerz so groß, dass es alles ist, was wir sehen. Ich sage das zu mir selbst und ich reflektiere es jeden Tag“, beginnt sie.

Rebecca versucht sich zu erklären

Im weiteren Verlauf geht Rebecca direkt auf Kasia ein und schreibt: „Ich wünsche mir vom ganzen Herzen, dass ich zurückgehen könnte und über meinen eigenen Schmerz hinweg sehen könnte, um zu sehen, dass alles, was Kasia mir angetan hat, von ihrem eigenen Schmerz geleitet war. Weil, verletzte Menschen, verletzten Menschen. Und diese verletzten Menschen, verletzen wieder andere Menschen und der Kreislauf geht weiter.“

Rebecca versucht außerdem auch zu erklären, warum sie in den letzten Monaten zahlreiche private Nachrichten zwischen sich und Kasia veröffentlicht hatte: „In dem Moment habe ich gedacht, dass, wenn ich Dinge öffentlich mache, es dann ein Ende hat. Ich sah mein Handeln als Selbstverteidigung und ich dachte, es auszusprechen, wie eine Person mir wehtut, war das einzig Richtige, was ich machen konnte.“

Galerie

Sie räumt Fehlverhalten ein

Die Ex-Freundin von Jerome gibt zu, dass sie mit dem heutigen Wissen anders gehandelt hätte und räumt Fehler ein: „Hätte ich zum damaligen Zeitpunkt gewusst, dass ich es mit einer Person zu tun habe, die mit anderen persönlichen Faktoren hadert, hätte ich viele Dinge ganz anders gemacht.“

Und weiter: „Heute weiß ich, dass die Dinger viel komplexer waren und ich wünschte, ich hätte ihr Verhalten nicht als Attacke gegen mich gesehen, sondern als einen Schrei nach Hilfe. Ich bin am Boden zerstört, über das, was passiert ist. (…) Ich wollte nie etwas Schlechtes für Kasia. Ich wollte nur, dass sie aufhört mich zu verletzen.“

Rebecca hat aus der Geschichte gelernt

Auch wenn viele Kasia-Fans Rebecca eine Mitschuld zugeschrieben haben, weist sie selbst diese Anschuldigungen zurück. In dem Statement sagt sie: „Sie hat sich unglücklicherweise dazu entschieden, ihr Leben zu beenden und ich bin am Boden zerstört deswegen. Aber ich kann diese Schuld nicht auf mich nehmen, weil ich sicher bin, dass es nicht wegen meiner Aussagen war. (…) Ich glaube, dass es viele Faktoren gab, die sie zu dieser Entscheidung bewegten und ich bin sehr traurig darüber, dass diese Faktoren es Wert waren, ihr Leben zu beenden.“

Rebecca erklärt, dass sie aus der Geschichte für den Rest ihres Lebens gelernt hat und schreibt weiter: „Für jeden, der das hier liest, ich hoffe ihr könnt aus meinen Fehlern lernen und verurteilt niemanden. Denn nur, weil jemand stark, mutig, glücklich und selbstbewusst wirkt, heißt es nicht, dass es im Inneren genauso aussieht.“

Späte Einsicht und wahre Worte!

(TT)