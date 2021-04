Kasia Lenhardt: Emotionaler Geburtstagspost von Familie und Freunden

Kasia Lenhardt bei einem Auftritt in Berlin. (hub/spot)

28.04.2021 13:24 Uhr

Der Tod von Kasia Lenhardt schockte ganz Deutschland. Inzwischen wäre das Model 26 Jahre. Familie und Freunde gedenken Kasia anlässlich ihres Geburtstages und teilen rührende Worte.

Vor knapp zwei Monaten, im Februar, wurde Kasia Lenhardt (†25) leblos in ihrer Wohnung aufgefunden. Ihr Tod kam unerwartet, schockt Familie, Freunde und Fans und löst eine große Diskussion über Cybermobbing aus. Denn Kasia, die Mutter eines Sohnes war, wurde kurz vor ihrem Tod auf Social Media extrem attackiert. Gestern, am 27. April wäre die Ex-Freundin von Fußballer Jerome Boateng 26 geworden. Zu diesem Anlass richtet sich Mama Adrianna Lenhardt auf Instagram mit einem rührenden Beitrag an ihre verstorbene Tochter.

Emotionale Worte von Kasia Lenhardts Mutter

Auf ihrem Instagram-Kanal teilt Adrianna eine Collage, die verschiedene Lebensabschnitte ihrer Tochter zeigen. Dazu schreibt sie: „Es war der 27.04.1995 am frühen Morgen. Eine wunderschöne Seele wurde geboren. Deine Blicke sagten mehr als Wörter. Du hast mich sehr bewusst als Mutter ausgewählt. Darauf bin ich sehr stolz. Im Moment deiner Geburt wusstest du über mich bereits alles. Du bist eine alte, weise Seele. Du hast mir beigebracht zu lieben, zu akzeptieren, zu verzeihen, zu teilen und zu kämpfen. All das hast du mir beigebracht, meine wunderschöne Tochter. Nun bist du fort… Ich weine bittere Tränen, weil du nicht mehr unter uns bist, aber ich bin mir sicher, dass nichts auf dieser Welt unsere Bindung vernichten kann. Ich liebe dich, mein Engel. In Liebe, Mama.“ Worte, die zu Tränen rühren und nur erahnen lassen, welchen Schmerz Adrianna Lenhardt gerade durchmachen muss.

Geburtstagsgeschenke für verstorbene Kasia Lenhardt

Ein weiterer Post, zeigt den Geburtstagstisch, den Adrianna für ihre Tochter angerichtet hat. Darauf zu sehen sind weiße Rosen, ein Portrait von Kasia, eine Kette mit einem Kreuz und eine persönliche Sternurkunde. Den Beitrag versieht Adrianna mit den Worten: „Jetzt hat unsere Tochter nicht nur den Platz in unseren Herzen, sondern auch am Himmel.“

In ihrer Story teilt sie außerdem ein Foto von Kasias Grab, dass anlässlich ihres 26. Geburtstags mit einem Blumenmeer und zahlreichen Kerzen geschmückt ist.

Kasia Lenhardts Mutter zieht einen Schlussstrich

Seit dem tragischen Tod ihrer Tochter, teilte Adrianna Lenhardt ihre Trauer immer wieder über die sozialen Netzwerke. Doch der Beitrag anlässlich Kasias 26. Geburtstag soll ihr Letzter sein. Auf Instagram verkündet die -Jährige, dass sie sich von Social Media distanzieren werde: „In den letzten Wochen konnte ich die Online-Welt hier besser kennenlernen. Sie kann schön und informativ sein, ist aber auch oft sehr grausam, herzlos und falsch. Das macht mir Angst. Darum habe ich mich entschieden, meine Aktivitäten auf meinem Konto in den nächsten Tagen einzustellen.“, verkündet Adrianna.

Bewegende Nachricht von Sara Kulka

Nicht nur Adrianna Lenhardt gedenkt ihrer verstorbenen Tochter via Social Media. Auch zahlreiche Fans und Kasias enge Freundin Sara Kulka finden emotionale Worte.

Sara und Kasia lernen sich 2012 während ihrer Teilnahme bei „Germany’s Next Topmodel“ kennen. Seitdem verbindet die beiden eine enge Freundschaft. Gestern teilt Sara eine Bilderreihe, die die zwei Frauen in verschiedenen Phasen ihres Lebens zeigt, immer jedoch Seite an Seite. Dazu schreibt sie: „Heute ist dein Tag. #unvergessen.“ (AB)