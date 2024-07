Sie schneiden besonders gut ab Katar, Südafrika, Japan: Das sind die besten Flughäfen der Welt

Schneidet besonders gut ab: Der Hamad International Airport in Doha. (ada/spot)

SpotOn News | 18.07.2024, 17:30 Uhr

In einem neuen Ranking werden die besten Flughäfen der Welt gekürt. Die Spitzenplatzierung geht nach Katar. Japan kann sich gleich mehrere Topplätze im internationalen Vergleich sichern und die deutschen Flughäfen schneiden deutlich schlechter ab.

Pünktlichkeit, Kundenbewertungen sowie Auswahl und Qualität an Restaurants und Geschäften: Anhand dieser Kriterien hat das Berliner Fluggastrechteportal AirHelp ein Ranking der besten Flughäfen der Welt erstellt. Japan kann gleich fünf Flughäfen in den Top 20 platzieren, die Krone geht jedoch in ein anderes Land. Deutschlands nach Passagieraufkommen größter Flughafen erhält im internationalen Vergleich eine sehr schlechte Wertung. Für das Ranking wurden Daten vom 1. Mai 2023 bis zum 30. April 2024 verglichen.

Das ist der beste Flughafen der Welt

Der beste Flughafen der Welt ist demnach der Hamad International Airport in Doha, Katar. Der Flughafen bietet unter anderem zahlreiche Shops und Restaurants, einen tropischen Garten, Kunstinstallationen und Gebetsräume. Das Ranking hebt vor allem die Einkaufs- und Essensmöglichkeiten hervor. Mit einem Gesamtwert von 8,52 führt der Flughafen den Vergleich an.

Auf Platz zwei folgt der Flughafen Kapstadt in Südafrika, der mit einer Gesamtwertung von 8,50 knapp Gold verpasst. Laut der Erhebung sticht der Flughafen insbesondere in Sachen Pünktlichkeit hervor. Der Airport in Kapstadt, der Flughafen in Brasilia (Platz 5) und der Flughafen Panama-Tocumen (Platz 12) sind mit einer Wertung von 8,6 in dieser Kategorie demnach die pünktlichsten der Welt.

Japan kann sich im Ranking der besten Flughäfen der Welt besonders häufig auf den vorderen Rängen positionieren. Auf Platz drei des internationalen Vergleichs landet der Flughafen Nagoya-Chubu, der besonders bei den Kundenbewertungen punkten kann und mit einer 8,49 nur 0,01 Punkte hinter dem Zweitplatzierten rangiert. Knapp dahinter befindet sich der Flughafen Osaka-Itami (8,46, Platz 4). Unter den Top 20 rangieren zudem die Flughäfen Tokio-Narita (8,24, Platz 10), Nagasaki (8,20, Platz 13) und Neu-Chitose (8,11, Platz 20).

Frankfurt schneidet besonders schlecht ab

Für Deutschlands größten Flughafen endet das Ranking alles andere als gut. Der Flughafen Frankfurt am Main erhält eine Gesamtwertung von 6,99 und landet damit auf dem 222. Platz von 239. Der beste deutsche Flughafen ist demnach der Dortmunder Flughafen mit einem Wert von 8,02 auf Platz 32. Stuttgart folgt auf Platz 63 mit einem Score von 7,83, Düsseldorf mit 7,77 auf Rang 76, Hamburg mit 7,59 auf der 118 und der Flughafen Köln/Bonn mit 7,57 auf Rang 125. Die bayerischen Flughäfen positionieren sich in der unteren Hälfte der Liste. München erhält Platz 161 mit einer Wertung von 7,37, Nürnberg Platz 202 mit 7,15. Der Flughafen Memmingen wurde nicht gelistet.

Der schlechteste Flughafen im Vergleich ist der Airport Tunis-Karthago in Tunesien auf Rang 239. In der Gesamtwertung kommt der letzte Platz auf eine 5,35. Auffällig ist insbesondere eine 4,8 in Sachen Pünktlichkeit – der mit Abstand schlechteste Wert in der Liste. Auf dem vorletzten Platz befindet sich der Flughafen Heraklion mit 6,51 Punkten und davor der Flughafen London Gatwick. Dieser teilt sich eine Gesamtwertung von 6,53 mit dem 236. Platz, dem Nikola-Tesla-Flughafen in der serbischen Hauptstadt Belgrad.