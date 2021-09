Kate Beckingsale: Entwarnung nach Krankenhausaufenthalt

Kate Beckingsale im Jahr 2019. (smi/spot)

13.09.2021 15:53 Uhr

Am Freitag landete Kate Beckingsale nach einer Rückenverletzung in der Notaufnahme einer Klinik in Las Vegas. Nun gab die Schauspielerin mit einer Nachricht aus dem Krankenhaus Entwarnung. Etliche prominente Kollegen senden Besserungswünsche.

Kate Beckingsale (48) geht es wieder besser. Die Schauspielerin wurde am Freitag (10. September) in die Notaufnahme eines Krankenhauses in Las Vegas eingeliefert. Laut dem amerikanischen Promiportal „TMZ“ soll sie wegen Rückenproblemen einen Krankenwagen gerufen haben.

Via Instagram hat sich Beckingsale nun an ihre Fans gewendet: „Es geht mir schon viel besser“, schreibt die Britin. „Ich danke euch herzlich für eure Nachrichten und eure Liebe“. Sie postete ein Bild, auf dem sie, offenbar im Krankenbett liegend, einen Arm mit einer Infusionsnadel in die Kamera hält.

Prominente Kollegen wünschen gute Besserung

Neben Fans reagierten auch viele Promis auf Beckingsales Update und wünschten ihr gute Besserung. Unter den Mitfühlenden sind unter anderem Stars wie Jamie Foxx (53), Andie MacDowell (63) und Sarah Silverman (50).

Beckingsale befindet sich gerade für Dreharbeiten in Las Vegas. In der Zockerstadt dreht sie das Drama „Prisoner’s Daughter“, in dem sie die Tochter eines ehemaligen Häftlings (Brian Cox, 75) spielt.

Ob ihre Rückenprobleme etwas mit dem Dreh zu tun hatten oder rein privater Natur waren, ist noch nicht bekannt.