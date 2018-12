Kate Beckinsale: Freddie Mercury sitzt auf ihrem Weihnachtsbaum

Montag, 24. Dezember 2018 19:15 Uhr

Kate Beckinsale hat Freddie Mercury auf ihrem Weihnachtsbaum. Die ‚Underworld‘-Darstellerin hat eine kleine, ausgeschnittene Pappfigur des verstorbenen Queen-Frontmann als Stern ganz oben auf ihren festlich geschmückten Baum gesetzt.

Während dieser Deko-Aktion lief im Hintergrund natürlich der Queen-Song ‚Don’t Stop Me Now‘. All das konnten die Fans in einem kurzen Video auf Instagram verfolgen, indem die Schauspielerin auf die Leiter steigt und die Dekoration persönlich anbringt. Danach zoomt die Kamera über ihre Schulter heran und enthüllt die besondere Verzierung der Weihnachtsbaum-Spitze.

Zu dem Clip schreibt die Darstellerin nur „Hey, hey, hey“ und setzt drei gelbe Herzen dahinter.

Kommt bei den Fans an

Auch bei ihren Fans kommt der weihnachtliche Tribut offenbar ziemlich gut an, denn einige sind wohl eben solche Queen-Fans wie die Schauspielerin. Das Video hat schon über 200.000 ‚Gefällt mir‘-Angaben und mehr als 5.000 Kommentare. „Mein liebster Performer“, freut sich zum Beispiel ein Fan unter dem Post. „Ich wusste doch, dass ich dich mag! @katebeckinsale Frohe Weihnachten schöne Frau.“ Ein anderer findet ebenfalls passende Worte: „DAS ist Weihnachten!“