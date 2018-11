Kate Beckinsale: Jünger dank „verflüssigter Vorhaut“?

Montag, 26. November 2018 20:56 Uhr

Kate Beckinsale verdankt ihr jugendliches Aussehen angeblich einem Serum, das aus „verflüssigter Vorhaut“ besteht.

Die 45-jährige Schauspielerin unterzog sich einer bizarren Gesichtsbehandlung im Wert von umgerechnet knapp 525 Euro, für die auch ein spezielles epidermisches Wachstumsfaktor-Serum benutzt wurde, das ihrer Haut nach einem Langstreckenflug wieder Leben einhaucht und das Stammzellen der geklonten Vorhaut südkoreanischer Kleinkinder beinhaltet. Beckhinsale erklärte in einem Post auf ihrem Instagram-Account, dass die Prozedur „großartig“ war und schrieb: „Nach einem langen Flug lege ich mich gerne hin und lasse mir eine Maske mit verflüssigten geklonten Vorhäuten auftragen – wer macht das nicht? Danke @georgielouisesk für eine großartige Gesichtsbehandlung. Ich mochte es besonders, dass du mir versichert hast, dass darin ‚wenig Penis‘ sei, da es mein erstes Mal war. x“

Die ‚Underworld‘-Darstellerin ist nicht der einzige Star, der auf die drastische Behandlung schwört. Auch die 54-jährige Sandra Bullock ist ein Fan der sogenannten „Penis-Gesichtsbehandlung“ und betonte einmal, dass die Prozedur sie jugendlich aussehen lässt. In der Talk-Show von Ellen DeGeneres witzelte sie: „Ich denke, wenn du siehst, wie gut es dem Gesicht tut, dann rennst du zu deinem Kosmetiker und sagst, ‚Gib‘ mir den Penis!'“ Die Schauspielerin war sogar so angetan von der Behandlung, dass sie sie ihrer ‚Ocean’s 8‘-Kollegin Cate Blanchett empfohl, die zugab, dass das Serum „ein wenig nach Sperma riecht“. Der ‚Vogue Australia‘ sagte Blanchett: „Sandy [Sandra] Bullock und ich gingen zu dieser Kosmetikerin in New York, Georgia Louise, und sie bietet das an, was wir Penis-Gesichtsbehandlung nennen. Ich weiß nicht, was es ist oder ob es daran liegt, dass es einfach ein wenig nach Sperma riecht – da ist irgendein Enzym darin, also nennt Sandy es Penis-Gesichtsbehandlung.“