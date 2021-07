Kate Beckinsale verrät: Sie hat ihre Tochter zwei Jahre lang nicht gesehen

Glomex

27.07.2021 13:02 Uhr

Kate Beckinsale ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Mutter einer mittlerweile erwachsenen Tochter. In der Tv-Show "Live with Kelly and Ryan" offenbarte Kate Beckinsale nun ein trauriges Detail aus der Beziehung mit ihrer Tochter.

Kate Beckinsale ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Mutter einer mittlerweile erwachsenen Tochter. In der Tv-Show „Live with Kelly and Ryan“ offenbarte Kate Beckinsale nun ein trauriges Detail aus der Beziehung mit ihrer Tochter.