Ein Jahr nach seinem Tod erinnert Kate Beckinsale an ihren Stiefvater Roy Battersby.

Die Hollywoodschauspielerin verlor ihren leiblichen Vater Richard Beckinsale im Alter von fünf Jahren. Im Januar 2024 verstarb ihr Stiefvater, der in Großbritannien als Fernsehregisseur erfolgreich war, im Alter von 87 Jahren. Am Osterwochenende sprach Beckinsale nun über den anhaltenden Schmerz, den sie an Battersbys Geburtstag am 20. April spürte. Sie schrieb in ihrem Instagram-Post: „Herzlichen Glückwunsch, Roy. Da ich schon den ganzen Tag warte, kannst du wieder auferstehen? Bestenfalls morgen… das wäre großartig. Dass du tot bist ist langsam wirklich anstrengend. Ich liebe dich so sehr und ich wünschte du wärst hier, um deinen Geburtstag an Ostern zu feiern, aber wir sehen uns ja morgen.“

Dass sie in ihrem Leben beide Vaterfiguren verloren hat, ist für Beckinsale weiterhin nur schwer zu verkraften. Bereits vor einer Weile schrieb sie in einem Instagram-Beitrag: „Den toten Körper meines Vaters ganz allein mitten in der Nacht im Alter von fünf Jahren zu finden, hat mein ganzes Leben beeinflusst. Meinen geliebten Stiefvater vor einem Jahr sterben zu sehen wird mich für immer verfolgen.“