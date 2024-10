Bei Twitter bekanntgegeben Trauer um Liam Payne: Castings mit One-Direction-Entdecker abgesagt Simon Cowell war als „The X Factor“-Juror an der Gründung von One Direction beteiligt. Nach dem Tod von Liam Payne wurden nun Castings von „Britains Got Talent“ abgesagt, an denen Cowell beteiligt gewesen wäre.