Kate Hudson bereut ihr Nackt-Cover nicht

Donnerstag, 8. August 2019 21:08 Uhr

Kate Hudson erklärte jetzt, dass sie ihr umstrittenes „InStyle“- Cover von 2001 keineswegs bereuen würde. Die Schauspielerin äußerte sich jetzt zu den Bildern im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums des US-Magazins.

„Es wurde damals von bestimmten Kiosken und Händlern verboten, weil es als unangemessen erachtet wurde. Wie auch immer, es wurden trotzdem eine ganze Menge davon verkauft “, sagt Kate Hudson in einem Video. „Um ehrlich zu sein, brauche ich nicht viel, um mich auszuziehen. Die Leute können sagen, was sie wollen, aber ich bin gerne nackt. Immer her damit!“

Außerdem sprach der Hollywood-Star auch über ihr Leben seit sie 40 geworden ist (Anfang des Jahres feierte sie ihren runden Geburtstag): „Die Leute haben mich immer wieder gefragt, wie ich mich fühle. Aber ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht. Es ist nur ein Alter, und ich denke sogar, es ist ein großartiges Alter“.

Sie fügte hinzu:“Du befindest dich in einer Phase deines Lebens, in der du tatsächlich schon viel Weisheit erworben hast. Es ist ein schon irgendwie schön, ein paar Jahre hinter sich zu haben. Und wisst ihr was? Ich habe jetzt noch viel mehr Spaß als damals, verdammt“.