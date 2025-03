Stars Kate Hudson bezeichnet Matthew McConaughey als eine ihrer großen Lieben

Bang Showbiz | 13.03.2025, 09:00 Uhr

Die 45-jährige Schauspielerin ist gut mit ihrem Schauspielkollegen befreundet.

Kate Hudson sieht Matthew McConaughey als eine ihrer „großen Lieben“.

Die 45-jährige Schauspielerin, die mit ihrem Ex-Mann Chris Robinson den 21-jährigen Ryder, mit ihrem einstigen Partner Matt Bellamy den 13-jährigen Bingham und mit ihrem Verlobten Danny Fujikawa die sechsjährige Rani hat, ist heilfroh darüber, dass sie und Matthew so eine natürliche Chemie besitzen. Die beiden Stars standen bereits zweimal für ‚Wie werde ich ihn los in zehn Tagen‘ aus 2003 und ‚Ein Schatz zum Verlieben‘ aus 2008 gemeinsam vor der Kamera. In einem Videointerview verriet Kate gegenüber ‚Vanity Fair‘: „Wir haben einfach eine ähnliche Energie, die es uns irgendwie erlaubt hat, auf der Leinwand wirklich eine Verbindung einzugehen und uns zu verlieben. Man hat die großen Lieben seines Lebens und als Schauspielerin hat man die großen Lieben bei der Arbeit. Und er ist eine meiner großen Lieben, verstehst du?“

An die ersten Dreharbeiten mit Matthew erinnert sich Kate noch sehr gut. „Matthew lieferte einfach ab, wie er es immer tut“, berichtet sie. „Und ganz ohne Ego und all das. Er bringt einfach so viel unglaubliche Energie zu allem, was er macht.“