Stars Kate Hudson flirtet mit alles und jedem

Kate Hudson attends the Fashion Group International's 40th Anniversary Night - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.02.2025, 09:00 Uhr

Die Hollywood-Beauty ist eigenen Aussagen zufolge bekannt für ihr notorisches Flirten.

Kate Hudson gesteht, dass sie nicht genug vom Flirten bekommen kann.

Die 45-jährige Schauspielerin ist zwar seit 2021 mit Danny Fujikawa verlobt – trotzdem hat sie keine Skrupel, mit anderen Leuten zu flirten.

Im Gespräch mit ‚Bustle‘ enthüllt die Hollywood-Darstellerin: „Ich bin der größte Flirt auf dem Planeten. Ich glaube, jeder, der schon mal mit mir zusammen war, weiß, dass ich mit jedem flirte – mit Mädels, mit Jungs.“ Doch wie kommt ihr Verlobter mit Kates Attitüde klar? „Zum Glück ist Danny mein Partner. Er kann damit umgehen. Ich habe den richtigen Mann getroffen“, zeigt sie sich dankbar.

Die blonde Schönheit plaudert außerdem aus, dass sich ihr Sexleben in den letzten Jahren verbessert hat. „Das Beste am Sex in den 40ern ist ehrlich gesagt die Freiheit. Sex muss nicht schön sein, und ich glaube, wenn man älter wird, hat man mehr Spaß daran“, erzählt sie.

Kate schreibt es ihren Eltern Goldie Hawn und Bill Hudson zu, dass sie schon früh ein gesundes Selbstbewusstsein entwickelt hat. Aus diesem Grund kommt sie auch mit Kritikern und Hatern klar. „Ich hatte Eltern, die mir beigebracht haben, dass es in Ordnung ist, selbstbewusst zu sein und an mich zu glauben. Ich war sehr zielstrebig, wenn es darum ging, in die Kunst zu gehen. Ich brauchte keine Talentshow mit drei Leuten, ich wollte alleine da draußen tanzen“, erinnert sie sich.

Die ‚Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?‘-Darstellerin fügt hinzu: „Wenn man so jung und selbstbewusst ist, gibt es manchmal eine Menge Leute, die einen zu Fall bringen wollen. Und ich wurde von Gleichaltrigen oft zurückgewiesen. Aber meine Eltern haben mir immer versichert, dass es dabei nicht um mich ging. Dass es in Ordnung ist, da rauszugehen und alleine eine Show zu machen.“