10.01.2021 22:30 Uhr

Kate Hudson hat kaum Kontakt zu ihren Geschwistern

Kate Hudson wünscht sich eine Sache für das Jahr 2021. Sie will endlich eine Beziehung zu ihren Geschwistern aufbauen.

Kate Hudson (41) wirkt stets wie eine sehr glückliche Person. Aber auch die Schauspielerin vermisst etwas in ihrem Leben. Sie hat seit Jahren wenig bis keinen Kontakt zu ihrem leiblichen Vater und ihren Halbgeschwistern.

Wie sie nun verriet, würde sie sich sehr wünschen, sie 2021 alle wiederzusehen.

Kein Kontakt zu ihren Halb-Geschwistern

Dieses traurige, aber auch sehr anrührende Geständnis machte der Hollywood-Star in ihrem Podcast „Sibling Revelry“, welchen sie zusammen mit ihrem Bruder Oliver (44) aufnimmt.

Auf dessen Frage, ob sie sich einen Vorsatz für das kommende Jahr gemacht habe, antwortete sie: „Weißt du, worüber ich in letzter Zeit nachgedacht habe? An Dad. Ich habe über unsere Schwestern nachgedacht, mit denen wir keine Zeit verbringen, und über unseren Bruder – Brüder. Wir haben vier Geschwister, mit denen wir keine Zeit verbringen.“

Sehnsucht nach ihren Schwestern

Weiter sagte Kate Hudson: „Ich habe darüber nachgedacht, wie wir alle älter werden. Es wäre schön, sich ein bisschen zu begegnen. Es wäre schön, sie ein bisschen besser kennenzulernen, besonders meine Schwestern.“

Die Halb-Schwestern stammen alle von Kates Vater Bill Hudson (71). Der Musiker war von 1976 bis 1982 mit ihrer Mutter Goldie Hawn (75) verheiratet. Nach der Scheidung bekam der Schauspieler zwei Kinder – Tochter Emily und Sohn Zachary – mit seiner neuen Ehefrau Cindy Williams (73). Im Jahr 2006 begrüßte er mit seiner damaligen Freundin seine Tochter Lalania auf der Welt.

Von wegen heile Familie

Vor den Ohren ihrer Hörer stellte die Schauspielerin dann klar, dass auch ihre scheinbar perfekte Promi-Familie alles andere als fehlerlos ist. Sie meinte zu ihrem Bruder:

„Wir haben so viel über Geschwisterbeziehungen und gestörte Beziehungen oder gute Beziehungen geredet – und wir sitzen hier, als ob wir die beste Familie hätten, wir wäre wir so toll und doch erkennen wir nie die Tatsache an, dass wir vier andere Geschwister haben. Vier“, fuhr sie fort. „Also habe ich über die Hudsons nachgedacht. Ich denke, es ist wichtig, dass wir auf alle unsere Geschwister zugehen, um eine Beziehung aufbauen zu können.

