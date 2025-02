Bereut es heute Kate Hudson lehnte Hauptrolle in „Der Teufel trägt Prada“ ab

Kate Hudson neben Anne Hathaway in "Der Teufel trägt Prada".

SpotOn News | 22.02.2025, 22:16 Uhr

Die legendäre Fashion-Komödie "Der Teufel trägt Prada" hätte beinahe ganz anders ausgesehen, verriet Kate Hudson in einem neuen Interview. Die Hauptrolle der Andy Sachs lehnte der "Almost Famous"-Star ab.

Hollywoodstar Kate Hudson (45) hat Fans der ikonischen Komödie "Der Teufel trägt Prada" auf eine kleine "Was wäre, wenn"-Tour mitgenommen. Bei einem Auftritt in der britischen Radioshow "Capital Breakfast" erklärte Hudson, dass ihr die später von Anne Hathaway (42) gespielte Hauptrolle in der Fashion-Satire angeboten worden sei. Doch der Star aus "Almost Famous" lehnte ab – und bereut die Entscheidung heute.

Kate Hudson ging "Der Teufel trägt Prada"-Rolle durch die Lappen

"Das war eine schlechte Entscheidung", sagte Hudson am Freitag im britischen Radio. Die "Der Teufel trägt Prada"-Hauptrolle lehnte sie demnach aus Termingründen ab. Sie sei in dem entsprechenden Zeitraum mit anderen Dreharbeiten beschäftigt gewesen. Als sie die fertiggestellte Erfolgskomödie dann gesehen hätte, habe sie sich lediglich gedacht: "Igitt".

"Es ist nicht so, dass du es nicht machst, weil du es nicht machen möchtest. Du machst etwas anderes. Und das war einfach Mist, verstehst du?", führte Hudson weiter aus.

Letztendlich spielte bekanntermaßen Anne Hathaway die unvergessene Rolle der Andy Sachs, die von ihrer dominanten Chefin Miranda Priestly (Meryl Streep, 75) terrorisiert und in die Geheimnisse der Modebranche eingeführt wird. Für Hathaway, die zu diesem Zeitpunkt besonders durch die Teenie-Komödie "Plötzlich Prinzessin" bekannt war, ein großer Karrieresprung.

Wird "Der Teufel trägt Prada" fortgesetzt?

Zuletzt kursierten auch Berichte über eine mögliche Fortsetzung der Kultkomödie. "Es gibt Gerüchte, Sachen bewegen sich, aber ich weiß nicht, ob ich irgendetwas komplett bestätigen kann", sagte etwa "Der Teufel trägt Prada"-Star Emily Blunt (41) im Dezember letzten Jahres beim Red Sea International Film Festival in Saudi-Arabien. Sie fügte hinzu: "Wir würden uns alle freuen, wieder zusammenzuarbeiten."

Blunt verkörperte in "Der Teufel trägt Prada" die Figur Emily Charlton, die intrigante Assistentin von "Runway"-Chefredakteurin Priestley.